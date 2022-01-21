-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الزيت!
باقي بوخالفة
2022/01/21
36
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تصنيف دولي: الجيش الجزائري الأول مغاربيا والثالث عربيا عام 2022
وزير الاتصال: ملتزمون بضمان استقرار كل وسائل الإعلام
وزارة التربية: الأساتذة والإداريون غير معنيين بتعليق الدراسة
تعليق الدراسة بالجامعات.. هذا ما أمرت به الوزارة
مسؤول بحلف شمال الأطلسي: الجزائر محاور أساسي في مكافحة الإرهاب
20 ألف إصابة بكورونا يوميا.. والذروة خلال 10 ايام!
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
في 14 نقطة.. هذا جديد منحة البطالة وشروط الاستفادة منها
2022/01/19
الأحوال الجوية: هذه حالة الطقس ودرجات الحرارة ليوم السبت
2022/01/21
شاهد.. “حمّالة الحطب” المغربية تطل من جديد بعد تجاوزها صدمة كأس العرب!
2022/01/21
ندرة مادة الزيت.. لجنة برلمانية في دورية نحو الجنوب
2022/01/19
رونو تستأنف تركيب السيارات وهذه الأسعار
2022/01/19
الرأي
المزيد
النجوم المُضِلّة
عمار يزلي
2022/01/21
صُنّاع التفاهة
عبد الناصر بن عيسى
2022/01/21
الحروب القادمة
التهامي مجوري
2022/01/20
ريفكا النموذج (2)
رشيد ولد بوسيافة
2022/01/19
عن الفرقة الناجية
محمد الهادي الحسني
2022/01/19