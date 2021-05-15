“الساتاف” تلتقي وزير التربية لدراسة اختلالات القانون الخاص

أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين “الساتاف”، بأن لقاء سيجمعهم بوزير التربية الوطنية محمد واجعوط، يوم 27 ماي الجاري، وذلك لفتح النقاش حول المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية، أين سيتم دراسة ترتيبات إعادة النظر فيه، مع مناقشة كل القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع، تجسيدا لتوجيهات الرئيس تبون الذي أكد على أهمية التفاوض مع الشركاء الاجتماعيين حول قضايا القطاع.