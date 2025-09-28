السادس لِبكرار والأولى لِبن بناصر

تألّق اللاعب الدولي الجزائري منصف بكرار مساء الأحد، بِزي نادي دينامو زغرب الكرواتي.

وفاز نادي دينامو زغرب بِنتيجة (4-1) على الزائر فريق سلافن، في مباراة لِحساب الجولة الثامنة من عمر البطولة الكرواتية.

وسجّل المهاجم بكرار الهدف الثالث لِفريقه دينامو زغرب في الدقيقة الـ 56، وهو الثاني له في بطولة كرواتيا للموسم الحالي.

ويتحوّل الرّقم إلى 6 أهداف، بِاحتساب كل المنافسات الرسمية للأندية نسخة 2025-2026.

وخاض مواطنه وزميله اللاعب الدولي ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر أول مواجهة أساسيا بِزي نادي دينامو زغرب، والثانية له مع الفريق الكرواتي (الأولى بديلا).

وثبّت نادي دينامو زغرب نفسه رائدا بِرصيد 19 نقطة، متقدّما عن المطارد فريق هايجوك سبليت بِفارق 3 نقاط. ويحوز نادي سلافن 9 نقاط في المركز الثامن.