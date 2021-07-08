الساعات الرفيعة لمسة ناعمة

تعد الساعات الرفيعة من صيحات الموضة الرائجة، التي أبدعت في تصميمها علامات الساعات الفاخرة، نظرا إلى نعومتها وأناقتها، وملاءمتها للإطلالات التي تتطلب مظهرا بسيطا أو حتى مظهرا كلاسيكيا راقيا.

إطارات كلاسيكية معدنية أو مرصعة بالأحجار الناعمة

يمكن تصنيف ساعات كارتييه وتيفاني وبوشرون، بقطعها الأصلية أو حتى المقلدة، الرائدة في مجال الساعات الكلاسيكية الرفيعة، من خلال المزيج الإبداعي، الذي يجمع بين المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التي تزين إطاراتها، وحتى أدق تفاصيلها، كأرقام الساعة وعقاربها، ومسمار التحكم.. يمكن أن تجدي قطعا مقلدة على نحو هذه الماركات العالمية، ولا ضرر في اقتنائها من صائغ أو محل ساعات بأثمان باهظة، إذ تعتبر الساعات الكلاسيكية الرفيعة المرصعة بالأحجار من المجوهرات الواجب تواجدها في خزانتك، التي تحتاجين إليها في المناسبات.

حزام معدني مرن

لطالما كانت الساعات ذات الأسورة المعدنية إكسسوارا كلاسيكيا، يضاف إلى الإطلالات الجادة والصارمة، ويقتصر ارتداؤها على مقابلات العمل، الرسميات والمناسبات، غير أن التصاميم التي اقتحمت السوق مؤخرا التي تحمل حزاما معدنيا غاية في المرونة بالألوان الذهبي، الفضي، البرونزي.. استطاعت أن تغير هذه القاعدة. فهذه الساعات تحمل الطابع الرياضي العفوي بامتياز، ويمكن تنسيقها مع مختلف الإطلالات اليومية البسيطة، أيا كان نوعها، رغم اللمعان الذي يعبر عقاربها وإطارها المعدني كذلك.

حزام جلدي ملون

الساعات البسيطة جدا، التي تبدو وكأنه لا إبداع يذكر في تصميمها، لا يمكن أن تختفي من واجهات المحلات الراقية، لأنها الخيار الأفضل لفئة مرموقة من المجتمع، هذا الموسم تتحول إلى موضة لا تفرق بين المستويات الاجتماعية ولا الأعمار، فجميع النساء من حقهن التمتع بساعات بسيطة التصميم، إطار دائري صغير، ملون أو معدني، وخلفية بيضاء، مع حزام جلدي رفيع، لك كل الحرية في اختيار ألوانه، كما أنه من الممكن اختيار ساعة مفككة يمكن تغيير حزامها الملون حسب إطلالتك، ولابد من أن نشير إلى أن الأحزمة الجلدية التي تحتوي على

طبعات الورود والخطوط والنقوش المتنوعة أو عبارات الخصوصية، هي قطع فريدة جدا، لكنها نادرة في السوق ويصعب الحصول عليها. لذا، إذا قابلت واحدة، فلا تترددي في اقتنائها، خاصة أن أسعارها مناسبة للجميع.

إطارات غريبة خارجة عن المألوف

أشكال هندسية غير منتظمة، دمعة، إطارات بيضوية، أو مثلثة.. على هذا النحو، كانت تصاميم إطارات الكثير من الماركات، في تشكيلات صيف 2021، بلمسة من الغرابة وباتجاه بعيد كل البعد عن المألوف، صممت بولغاري، ديور، شوميه، وتيفاني أغلب موديلاتها الرفيعة والناعمة.