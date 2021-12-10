“السانكيام”.. اختبار تدريبي وتتويج بشهادة شرفية

"الشروق" تنشر تفاصيل الامتحان البديل لنهاية الطور الابتدائي

تحضر وزارة التربية الوطنية لإصدار قرار جديد يؤسس لإلغاء امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية، ويحدد كيفيات وشروط تنظيم “الامتحان البديل”، الذي سيعوض “السانكيام” الملغى في الـ18 نوفمبر المنصرم، إذ سيتم طرح فرضيتين اثنتين، الأولى تفيد بتوحيده عبر المقاطعات الإدارية، والثانية تقترح جعله امتحانا “تدريبيا تحضيريا” ويتم توحيد تنظيمه عبر إقليم كل ولاية، على أن يتوج في الأخير بمنح تلميذ السنة الخامسة ابتدائي شهادة “شرفية”.

توحيد إجراء بديل “السانكيام” ولائيا أو عبر المقاطعات الإدارية

أفادت مصادر “الشروق” بأن الوزارة الوصية قد نصبت خلية تضم إطارات مركزية، ستعمل على دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة بشأن الامتحان “البديل” الذي سيعوض امتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية الملغى مؤخرا، على أن يتم في الأخير إصدار قرار جديد يؤسس لقرار إلغاء شهادة الابتدائي، لعدم الوقوع في تناقض مع المادة 49 من القانون التوجيهي للتربية 04-08 المؤرخ في الـ23 جانفي 2008، الذي يقر بأن نهاية المرحلة الابتدائية لا بد أن تتوج بامتحان نهائي، كما سيحدد بدقة شروط وكيفيات تنظيم الامتحان الجديد.

إلغاء التغطية الأمنية كليا والتخفيف من الإجراءات التنظيمية

وأسرت مصادرنا بأن المقترحات الأولية المرفوعة من قبل الميدان، قد تضمنت فرضيتين أساسيتين، الأولى تفيد بتوحيد برمجة الامتحان “البديل” على مستوى المقاطعات الإدارية “حيث تضم كل مقاطعة إدارية 70 مدرسة ابتدائية على الأقل”، على أن يتم تكليف مفتشي التربية الوطنية بإعداد مواضيع الامتحان، من خلال إعادة تفعيل ما يصطلح عليها “بالسلطة البيداغوجية”، وسحب المهمة من الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

سحب إعداد المواضيع من ديوان المسابقات وتكليف المفتشين به

في حين أن الفرضية الثانية تقترح تنظيم الامتحان على مستوى مديريات التربية للولايات، من خلال توحيده ولائيا، ويكون تحت الإشراف المباشر لمصالح الامتحانات والتمدرس والتي ستمنح لها صلاحيات تنظيمه وإعداده.

وأضافت المصادر ذاتها بأنه سيتم إسقاط “صفة الرسمية” من “الامتحان البديل”، مع إلغاء الطابع الوطني منه، ليتم تحويله إلى اختبار “تدريبي تحضيري”، لأجل تحضير التلاميذ وتعويدهم على أجواء الامتحانات المدرسية في المستقبل على غرار امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، على أن يتم منح المتعلمين في نهاية السنة الدراسية “شهادة شرفية” يحتفظون بها لأنفسهم كشهادة “تشجيعية” وبالتالي فلن تكون لها علاقة بانتقالهم إلى المستوى الأعلى “سنة أولى متوسط” الذي سيحدده المعدل السنوي الناتج عن التقويم المستمر.

وأكدت مصادرنا بأنه ستتم برمجة الامتحان عقب إجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث والأخير ودون التقيد بتاريخ محدد، على أن تقوم المصالح المختصة على مستوى مديريات التربية للولايات بوضع وتحديد رزنامة زمنية للامتحان، من خلال الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مؤسسة تربوية، مع أهمية التقيد أيضا بنسبة تقدم الدروس على مستوى المقاطعة الإدارية وولائيا، لتفعيل ما يصطلح عليها “بلا مركزية القرارات”.

وأكدت ذات المصادر على أنه سيتم إلغاء جميع البروتوكولات المصاحبة لامتحان “السانكيام”، كما سيتم التخفيف من الإجراءات التنظيمية المتعلقة أساسا بالحراسة المشددة والمفروضة بداخل قاعات الامتحان والتي كانت تستوجب تجنيد من حارسين إلى ثلاثة حراس بكل قاعة، مع إسقاط التغطية الأمنية كليا، خاصة أن الحكومة من خلال وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت تقوم بتجنيد الآلاف من عناصر الأمن لتأمين الامتحانات المدرسية الثلاثة.