“السانكيام الجديد” تحت مجهر الوزارة

أوامر بإنجاز دراسة تقييمية قبل جويلية المقبل

خلصت الندوة الوطنية حول آخر التحضيرات المتعلّقة بالامتحانات المدرسية الوطنية، دورة 2023، ومواصلة ضبط العمليات المرتبطة بتحضير الدخول المدرسي 2023/2024، إلى جملة من التوصيات أهمها فتح نقاش موسع تقييمي لامتحان “السانكيام الجديد”، والعمل على ضمان تدريس مادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ السنة الرابعة ابتدائي وتدريس مادة التربية البدنية والرياضية في التعليم الابتدائي، إلى جانب الإسراع في تعيين أعوان مكلفين بمرافقة التلاميذ المصابين باضطراب طيف التوحد.

توظيف أعوان لمرافقة المصابين بالتوحد

وخلال الندوة التي نظمتها وزارة التربية الوطنية واختتمت أشغالها يوم الاثنين، توجت الورشة الأولى التي تناولت تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية والتكوين، بضرورة العمل على قدم وساق لضمان تدريس مادة اللغة الانجليزية لتلاميذ السنة رابعة ابتدائي، وتدريس مادة التربية البدنية والرياضية في مرحلة التعليم الابتدائي بمستوياتها الخمسة، فضلا عن تعيين أعوان مكلفين بمرافقة التلاميذ المصابين باضطراب طيف التوحد، علاوة على إتمام جميع العمليات وفقا للرزنامة المحددة لها.

أوامر بتحيين بيانات المستخدمين عبر الأرضية

وجدد المسؤول الأول عن القطاع عبد الحكيم بلعابد، التأكيد على أهمية رقمنة مختلف عمليات التسيير بيداغوجية كانت أو إدارية أو مادية أو مالية، وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، والمتعلقة برقمنة جميع القطاعات، كما أمر مديريه الولائيين بضرورة التحيين الآني للمعلومات الخاصة بوضعيات الموظفين على النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية.

مواصلة تسويق الكتاب المدرسي “إلكترونيا”

وفي إطار توفير كل الشروط الضرورية لإنجاح الدخول المدرسي 2023-2024، أفرزت الورشة الثانية من الناحية الإجرائية جملة الترتيبات الرامية إلى توفير الكتاب المدرسي وتوصيله إلى التلميذ في الآجال المحددة، مع تسخير كل الإمكانيات المتاحة لذلك.

كما أوصت بمواصلة ضمان الخدمات الأخرى كالبيع الالكتروني للكتاب، وتوزيع نسختين من كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي “منهاج جديد”، وتوفير خدمة الكتاب الرقمي، وكذلك كتب “البرايل” لأبنائنا من ذوي التحديات البصرية.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير بلعابد بالخطوات المتقدمة والمتخذة في مجال تسديد العلاوة الجزافية الخاصة بعملية بيع الكتب المدرسية لمستحقيها في آجال قياسية، كما أمر باتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تحافظ على النسخة الثانية للكتب المدرسية المتواجدة على مستوى المدارس الابتدائية، وإصدار منشور خاص بهذه العملية.

وأما في إطار حوصلة الورشة الثالثة التي خصصت لامتحان “السانكيام الجديد” الجاري حاليا في دورته الأولى وبصيغته الجديدة، أمر وزير التربية الوطنية، مديري التربية للولايات، بإجراء عملية تقييم وطنية له، انطلاقا من المقاطعات التفتيشية، ثم الولائية والجهوية وأخيرا عقد ملتقى وطني قبل نهاية شهر جويلية المقبل، إلى جانب الحرص على استكمال “التقييمات الكتابية” وتسليم الشهادات الشرفية ودفاتر التقييمات للأولياء في آجال 22 جوان الداخل.

كما ألح بلعابد على إعداد برنامج للمعالجة على مستوى التعليم المتوسط أو على مستوى التعليم الابتدائي، وذلك بالتنسيق الدقيق بين المفتشية العامة، المجلس الوطني للبرامج، والمديرية العامة للتعليم.

لا تراجع عن دعم “التضامن المدرسي”

وأما الورشة الرابعة، والتي تناولت ملف الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، فقد أكدت على مواصلة دعم عمليات “التضامن المدرسي”، من خلال الحرص على تسديد منحة التمدرس الخاصة (5 آلاف دينار) لمستحقيها في آجالها، علاوة على ضمان خدمة التغذية المدرسية، ومجانية الكتاب المدرسي والنقل المدرسي.

إلى جانب إسداء أوامر لتوفير المرافق الرياضية في المدارس الابتدائية، تحسبا لتوظيف أساتذة للمادة، والحرص على إنجاز حصيلة النشاطات المنجزة في إطار ستينية الاستقلال والدورة الرياضية المزمع تنظيمها في إطار الحملة الوطنية للتحسيس والتوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية والوقاية منها.

تقرير حول مدارس في “وضعية صعبة” قبل 25 ماي

وفي نفس السياق، ألح الوزير على ضرورة تحديد المدارس الابتدائية التي لا تزال تعاني من نقائص سواء في الإطعام أو النقل المدرسي وإعداد وضعية وطنية دقيقة قبل تاريخ 25 ماي 2023.

وأمر وزير التربية، خلال أشغال الندوة، مديريه التنفيذيين بإعداد برنامج تحسيسي وتوعوي حول مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وطرق الوقاية منها بالاعتماد على البرنامج القطاعي المعد من طرف الوصاية، وذلك خلال اليوم الأول والثاني للندوة، واللذين خصصا لأعمال الورشات وإعداد التقارير.