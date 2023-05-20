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“السانكيام الجديد”.. 3 أيام تعويضية للتلاميذ المتغيبين

الشروق أونلاين
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“السانكيام الجديد”.. 3 أيام تعويضية للتلاميذ المتغيبين

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، أنه تم تخصيص 3 أيام تعويضية من شهر جوان المقبل للمتغيبين عن امتحان تقييم المكتسبات “السانكيام الجديد”.

وأفاد بلعابد، السبت، في كلمته خلال ندوة وطنية لضبط ترتيبات الامتحانات المدرسية، أنه تم تخصيص أيام 18، 19و20 جوان لإجراء الامتحان للتلاميذ الخامسة المتغييبن عن امتحان المكتسبات.

وقال الوزير أنه تم تحديد يوم الخميس 22 جوان لتسليم الشهادات والدفاتر على مستوى كل المدراس الابتدائية في سابقة أولى.

وحول امتحان البكالوريا قال بلعابد، أن امتحانات البكالوريا والمتوسط أعدت وفق مستوى التلاميذ ذوي النتائج المتوسطة.

كما أشار إلى توسيع تدريس الانجليزية لتشمل السنة الرابعة في الدخول المدرسي المقبل.

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