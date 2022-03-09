الساورة بِمحاذاة الصّدارة وغليزان “تختنق”

سجّلت شبيبة الساورة عصر الأربعاء فوزا ثمينا بِهدفَين لِهدف، على المضيف سريع غليزان. وارتقت إلى المركز الثاني.

واحتضن ملعب “الطاهر زوغاري” بِغليزان أطوار هذه المباراة، المتأخّرة عن الجولة الـ 18 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة أمين حنصال.

وبادر الغليزانيون إلى هزّ الشباك في الدقيقة الـ 18، بِواسطة لاعب الخط الأمامي أبو سفيان بالغ، ومن ركلة جزاء. بينما سجّل ثنائية شبيبة الساورة كلّ من المهاجمَين: إسماعيل سعادي في الدقيقة الـ 76، وأيمن الحمري من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 76.

ورفع بالغ غلّته إلى 6 أهداف، مقابل هدفَين لِسعادي، وخمسة توقيعات للحمري. عِلما أن اللائحة يتصدّرها هشام مختار مهاجم اتحاد بسكرة بِرصيد 10 أهداف، ويليه في المركز الثاني لاعبا الخط الأمامي لِنادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي وسامي فريوي من مولودية الجزائر، بِتسعة أهداف لِكلّ واحد منهما.

وحصد فريق عاصمة الجنوب الغربي الانتصار الرّابع له خارج القواعد في بطولة الموسم الحالي، بينما لم يتذوّق سريع غليزان حلاوة الفوز، بعد خوضه 7 مقابلات متتالية.

وبات فريق شبيبة الساورة بعد هذا الفوز، يجمع 36 نقطة في المركز الثاني، مُتخلّفا عن الرّائد شباب بلوزداد بِفارق 6 نقاط. في حين يشغل سريع غليزان الرّتبة الـ 17 وقبل الأخيرة، بِرصيد 15 نقطة.

وإذا كان سريع غليزان قد لعب كلّ مقابلات البطولة الوطنية، وعددها 20 مواجهة. فإن شبيبة الساورة تنقصها مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 19، تُجرى أمام الزائر اتحاد بسكرة، في تاريخ لم تضبطه بعد رابطة الكرة المحترفة. مثلما هو الشأن لِشباب بلوزداد، الذي مازال لم يلعب جوارية مولودية الجزائر عن الجولة الـ 18، التي لم يُحدَّد موعدها بعد.