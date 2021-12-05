الساورة تتأهّل

تأهّل فريق شبيبة الساورة مساء الأحد بِجدارة واستحقاق، لِدور المجموعات من عمر منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وفاز فريق شبيبة الساورة بِرباعية نظيفة على الزّائر نادي قلوب السنديان الغاني، في إطار إياب الدور الثاني “مكرّر” لِمنافسة كأس “الكاف”.

وكان فريق “نسور” بشار قد انهزم بِثنائية نظيفة في لقاء الذهاب بِغانا، وهي الحصيلة الإجمالية التي منحته تأشيرة التأهّل.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار مواجهة العودة، تحت إدارة تحكيم من السنيغال.

ولُعبت المباراة بِمدرجات شاغرة، بعد أن رفضت “الكاف” منح الرّخصة لِإدارة نادي شبيبة الساورة. عكس لقاء الذهاب بِغانا.

وسجّل رباعية الساورة كلّ من: متوسط الميدان عبد الجليل ساعد في الدقيقة الـ 21، والمهاجمَين أسامة بلطرش في الدقيقتَين الـ 37 والـ 48، وأيمن الحمري في الدقيقة الـ 88.

وفي دور المجموعات من عمر منافسة كأس “الكاف”، يلعب فريق شبيبة الساورة ضمن فوج بِأربعة أندية. وبعد ستّ جولات يتأهّل الرّائد والوصيف لِربع النهائي.

ويُفترض أن تُجرى مقابلات هذه المحطّة ما بين منتصف فيفري ومطلع أفريل 2022. لكن “الكاف” لم تستقرّ بعد على تاريخ مُعيّن لِسحب القرعة، وأيضا لِتنظيم هذه المقابلات.