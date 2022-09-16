الساورة تتسلّق إلى أعلى الجدول والمولودية تنتفض

لُعبت مساء الجمعة ثلاث مقابلات، من عمر الجولة الرابعة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وحصدت مولودية الجزائر أوّل فوز لها أمام الضيف نجم مقرة، بعد إقالة المدرب فاروق خادزيبيغيتش، وتعيين المساعد منير لهباب بديلا له بِصفة مُؤقّتة. فضلا عن الانتقال إلى ملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء، بعد أن كان “العميد” يستقبل الزوار بِميدان “سالم مبروكي” بِالرويبة.

وظفر فريق شبيبة الساورة بِنقاط مقابلته مع الزائر أمل الأربعاء، لِيصعد أبناء الجنوب إلى أعلى جدول الترتيب.

وتذوّق اتحاد بسكرة حلاوة أوّل انتصار، وألحق بِضيفه فريق مولودية البيض ثاني خسارة.

وتُجرى ثلاث مقابلات أخرى عن هذه الجولة مساء السبت.

وتأجّلت مقابلتا شباب بلوزداد والمضيف وفاق سطيف وشبيبة القبائل مع اتحاد خنشلة إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال الشباب والشبيبة بِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

م.الجزائر 2 – ن.مقرة 1

ش.الساورة 1 – أ.الأربعاء 0

ا.بسكرة 1 – م.البيض 0

وتشكّل جدول الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.بلوزداد 9ن (ناقص مباراة)

2- ش.قسنطينة 9ن (ناقص مباراة)

3- ا.العاصمة 9ن (ناقص مباراة)

4- و.سطيف 7ن (ناقص مباراة)

5- ش.الساورة 7ن

6- م.البيض 6ن

7- ا.بسكرة 6ن

8- ج.الشلف 5ن (ناقص مباراة)

9- م.الجزائر 5ن

10- ن.البارادو 4ن (ناقص مباراة)

11- أ.الأربعاء 4ن

12- م.وهران 1ن (ناقص مباراة)

13- ن.مقرة 1ن

14- ه.شلغوم العيد 1ن (ناقص مباراة)

15- ش.القبائل 0ن (ناقص مباراة)

16- ا.خنشلة 0ن (ناقص مباراة)