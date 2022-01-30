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رياضة

الساورة تختار ملعب وهران لاستقبال منافسيها في كأس “الكاف”

سليم.ع
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الساورة تختار ملعب وهران لاستقبال منافسيها في كأس “الكاف”
أرشيف
ملعب وهران الجديد

اختار فريق شبيبة الساورة ملعب وهران الجديد، لاستقبال منافسيه في منافسة كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم..

وفضلت إدارة شبيبة الساورة ملعب وهران الجديد، على ملعب 5 جويلية لتسهيل تنقل أنصارها بأريحية لمؤازرة فريقهم.

وأوردت الصفحة الرسمية لشبيبة الساورة، تصريحا لرئيس الفريق محمد زرواطي أكد من خلاله الاستقبال في ملعب وهران الجديد، ووجه الدعوة لأنصار فرق الغرب الجزائري من أجل مساندة الشبيبة في كأس “الكاف”.

وستنتظر إدارة شبيبة الساورة، بعد مراسلتها للإتحاد الإفريقي وطلب الإستقبال بملعب وهران الجديد، الرد بالموافقة، من أجل إستقبال المنافسين في دور المجموعات بذات الملعب.

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