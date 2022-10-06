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رياضة

الساورة تخوض مباراة العودة بِهذا الملعب

علي بهلولي
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الساورة تخوض مباراة العودة بِهذا الملعب
الأرشيف
أنصار فريق شبيبة الساورة.

رسّم الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، الخميس، ملعب مباراة العودة من الدور الثاني لِكأس “الكاف”، بين فريق شبيبة الساورة والضيف نادي غانيوا الإيفواري.

وتُجرى هذه المباراة في الـ 15 من أكتوبر الحالي على الساعة الثامنة مساءً، بِملعب “ميلود هدفي” بِوهران.

وهذا ستكون هذه المواجهة أوّل مباراة دولية رسمية على مستوى الأندية، بِالمنشأة الرياضية الجديدة لِعاصمة الغرب الجزائري.

وبِخصوص مواجهات العودة لِفرق اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل، فستُجرى بِملعب “8 ماي 1945” بِسطيف.

عشية الدور الثاني

تتأهّب أربعة أندية جزائرية لِخوض مقابلات ذهاب الدور الثاني، من عمر منافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وحلّ وفد فريق شبيبة الساورة مساء الأربعاء بِتونس، قبل أن يطير هذا الخميس من هناك بِاتجاه كوت ديفوار.

ويشدّ هذا الخميس لاعبو فرق شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الرّحال جوا، من الجزائر ونحو مالي والطوغو.

ويتبارى فريق شبيبة القبائل مع المضيف نادي “أ آس كو” قارا الطوغولي، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا. وفي اليوم الموالي وعلى الساعة الخامسة مساءً، يُواجه شباب بلوزداد خارج القواعد نادي جوليبا بماكو المالي. لِحساب منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وفي مسابقة كأس “الكاف”، يتبارى فريق شبيبة الساورة خارج القواعد مع نادي غانيوا الإيفواري، السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا. ويُواجه اتحاد العاصمة المضيف نادي “أ آس كا” الطوغولي، الأحد المقبل على الساعة الخامسة مساءً.

بقيت الإشارة إلى أن السّفريات بُرمجت على متن طائرات خاصّة، كما أن المواقيت المُدوّنة أعلاه خاصّة بِالجزائر.

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