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رياضة

الساورة تزحف نحو ريادة الترتيب

علي بهلولي
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الساورة تزحف نحو ريادة الترتيب

اقترب فريق شبيبة الساورة مساء الثلاثاء، من صدارة ترتيب بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفازت شبيبة الساورة بِنتيجة (1-0) على الضيف نادي شبيبة القبائل، في مباراة متأخّرة لُعبت ضمن إطار الجولة الخامسة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار اللقاء، تحت إدارة حكم الساحة بلال بن جهان.

وسجّل هدف “نسور” بشار متوسط الميدان عادل بوشيبة في الدقيقة الأولى، وهو أوّل توقيع لِابن ولاية المدية في بطولة الموسم الحالي.

وارتقت شبيبة الساورة بعد هذا الانتصار الثاني على التوالي في البطولة، إلى المركز الـ 4 بِرصيد 13 نقطة، مُتخلّفة عن الرّائد اتحاد بسكرة بِفارق نُقطتَين. بينما احتفظت شبيبة القبائل بِرصيد 4 نقاط في المركز الـ 13.

وتنقص شبيبة الساورة مباراة متأخّرة أمام المضيف فريق جمعية الشلف، في حين بقيت لِشبيبة القبائل مقابلتان متأخّرتان: داخل القواعد أمام اتحاد بسكرة، وبعيدا عن الدّيار أمام اتحاد العاصمة.

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