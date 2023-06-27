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رياضة

الساورة تستعيد نغمة الفوز

علي بهلولي
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الساورة تستعيد نغمة الفوز
ح.م
لاعبو شبيبة الساورة في حصّة تدريبية سبقت مواجهة الاتحاد العاصمي.

فاز فريق شبيبة الساورة مساء الثلاثاء بِهدفَين لِصفر، على الضّيف نادي اتحاد العاصمة.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار هذه المباراة المتأخّرة، عن الجولة الـ 24 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة عبد المؤمن جواد توابتي.

وسجّل ثنائية “نسور” بشار كلّ من: بن عامر ملال في الدقيقة الـ 22، رافعا غلّته إلى 4 أهداف في بطولة الموسم الجاري. ومحمد الأمين حامية من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، الذي ارتفع رصيده إلى 3 توقيعات.

وحصدت الشبيبة أوّل انتصار، بعد ثلاث مقابلات رسمية تواليا في البطولة والكأس بِلا فوز. بينما تجرّعت “سوسطارة” مرارة أوّل خسارة، بعد ثلاث مقابلات رسمية مُتتالية بِلا هزيمة.

وتجمّد اتحاد العاصمة بعد هذه الخسارة، في المركز الـ 3 بِرصيد 39 نقطة، بينما صعدت شبيبة الساورة إلى الرّتبة الـ 6 بِمجموع 37 نقطة.

وباتت كلّ فرق البطولة الوطنية بِاحتساب اتحاد العاصمة وشبيبة الساورة، قد خاضت كلّ لقاءات المنافسة وعددها 25 مواجهة.

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