الساورة تصعد إلى المركز الثاني

أُقيمت مساء وسهرة السبت فعّاليات أربع مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 27 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وارتقت شبيبة الساورة إلى المركز الثاني، بعد فوزها الثقيل على الضيف وداد تلمسان. مُستثمرة في تعثّر الوصيف السابق فريق شبيبة القبائل، الذي خسر بِميدانه أمام جمعية الشلف.

ومُنيت شبيبة القبائل بِأوّل هزيمة، بعد 9 مقابلات متتالية بِلا خسارة. في حين لم تنهزم جمعية الشلف في اللقاء الـ 7 لها تواليا.

وباتت فرق مؤخّرة الترتيب: وداد تلمسان وسريع غليزان ونصر حسين داي، أقرب أندية حظيرة النخبة للّعب خلال الموسم المقبل في القسم الثاني.

وتألّق اللاعب بلال حميدي مهاجم شبيبة الساورة بِإمضائه هدفَين، لِيرفع غلّته إلى 10 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وجاءت نتائج المقابلات كما يلي:

ش.القبائل 0 – ج.الشلف 1

ش.الساورة 6 – و.تلمسان 0

أ.الأربعاء 1 – م.الجزائر 0

ه.شلغوم العيد 0 – م.وهران 0

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- ش.بلوزداد 52ن (ناقص 4 مقابلات)

2- ش.الساورة 47ن (ناقص مقابلتَين)

3- ش.القبائل 46ن (ناقص مقابلة)

4- ن.البارادو (ناقص مقابلة)

5- م.الجزائر 45ن

6- ش.قسنطينة 43ن (ناقص مقابلة)

7- ج.الشلف 41ن

8- ا.العاصمة 39ن (ناقص مقابلة)

9- و.سطيف 37ن (ناقص 4 مقابلات)

10- ا.بسكرة 37ن (ناقص مقابلة)

11- ن.مقرة 34ن

12- م.وهران 32ن (ناقص مقابلة)

13- أ.الأربعاء 31ن (ناقص مقابلة)

14- ه.شلغوم العيد 28ن

15- أ.المدية 28ن

16- ن.حسين داي 21ن

17- س.غليزان 16ن

18- و.تلمسان 13ن (ناقص مقابلة)