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رياضة

الساورة تفشل في تذليل الفارق عن الرّائد السطايفي

علي بهلولي
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الساورة تفشل في تذليل الفارق عن الرّائد السطايفي

لُعبت مساء الأحد أربع مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 25 لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفشل الوصيف فريق شبيبة الساورة في تذليل الفارق بينه وبين الرّائد وفاق سطيف، لمّا انهزم أمام المضيف مولودية الجزائر.

وتفاقمت “أزمة” شبيبة سكيكدة وازدادت متابعها في ذيل الترتيب، بعد خسارتها داخل القواعد أمام وداد تلمسان، في ثالث هزيمة لها على التوالي.

وكانت هذه الجولة قد شهدت تنظيم أربعة لقاءات أخرى، مساء الخميس الماضي.

وتُجرى آخر مقابلتَين من عمر هذه الجولة في الـ 23 من جوان الحالي، بين شباب بلوزداد والمضيف شباب قسنطينة، وبين نصر حسين داي والجار اتحاد العاصمة.

وجاءت نتائج المقابلات على الشّكل التالي:

م.الجزائر 1 – و.سطيف 0

ش.القبائل 1 – ا.بسكرة 1

أ.المدية 0 – و.تلمسان 0

ش.سكيكدة 1 – و.تلمسان 2

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- و.سطيف 53ن

2- ش.الساورة 46ن

3- م.وهران 44ن

4- ش.بلوزداد 43ن (ناقص مقابلتَين)

5- ش.القبائل 42ن (ناقص مقابلة)

6- ا.العاصمة 39ن (ناقص مقابلة)

7- م.الجزائر 39ن (ناقص مقابلة)

8- أ.المدية 38ن

9- ش.قسنطينة 36ن (ناقص مقابلة)

10- ن.البارادو 34ن (ناقص مقابلة)

11- أ.عين مليلة 31ن

12- ا.بسكرة 28ن

13- ج.الشلف 27ن

14- س.غليزان 26ن

15- و.تلمسان 24ن

16- ن.مقرة 24ن

17- ن.حسين داي 21ن (ناقص مقابلة)

18- ا.سيدي بلعباس 21ن

19- أ.البرج 17ن

20- ش.سكيكدة 17ن

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