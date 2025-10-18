الساورة تفلت من كمين “الحمراوة”

عزّزت شبيبة الساورة صدارتها للائحة ترتيب البطولة الوطنية “موبيليس” مساء السبت، بعد أن أفلتت من كمين مولودية وهران.

وتعادلت شبيبة الساورة بِهدف لِمثله مع المضيّف فريق مولودية وهران، في مباراة بِرسم الجولة الثامنة.

وكان المحليون متقدّمين في النتيجة منذ الدقيقة الـ 18، وعادلت شبيبة الساورة كفّة النتيجة من ركلة جزاء في الوقت بدل الضّائع للمباراة (د90+13).

وأهدر مهاجم مولودية وهران عبد القادر مولاي ركلة الجزاء، في الوقت بدل الضّائع للشوط الأول (د45+6).

وعلى هامش هذه المباراة التي احتضن أطوارها ملعب “ميلود هدفي”، منح الأمين العام لِرابطة الكرة المحترفة مراد بوسفر متوسط ميدان مولودية وهران شكيب عوجان جائزة أحسن لاعب في البطولة الوطنية، لِفترة شهر سبتمبر الماضي (الصورة المُدرجة أدناه).

ولعب عوجان كل لقاءات المولودية أساسيا في الشهر الماضي وعددها 4 مواجهات، وسجّل هدفا.

وبِنفس النتيجة، تغلّب نجم بن عكنون على الضيف نادي شباب قسنطينة.

وكانت هذه الجولة قد شهدت مساء الجمعة، فوز جمعية الشلف خارج القواعد (0-1) على ترجي مستغانم، وانتصار أولمبيك أقبو بِالحصة ذاتها على الزائر فريق مولودية البيّض.

وتُجرى هذا الثلاثاء مقابلة شبيبة القبائل بِميدانها مع اتحاد خنشلة، ثم تُقام في اليوم الموالي المباراة المحلية بين مولودية الجزائر ونادي البارادو. بينما تأجّلت إلى تاريخ لاحق مواجهتا اتحاد العاصمة مع الزائر مستقبل الرويسات، وشباب بلوزداد مع ضيفه وفاق سطيف، بِسبب انشغال الاتحاد والشباب بِمسابقة كأس “الكاف”.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة مُؤقّتة على النحو التالي (اللائحة المدرجة أدناه).