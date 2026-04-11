الساورة تُعزّز مركزها الثاني

عزّزت شبيبة الساورة عصر السبت مركزها الثاني، في حين بقيت حالة نادي البارادو مستقرّة وأيضا سلبية. بعد إقامة مباراة بينهما لِحساب الجولة الـ 25 من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”.

وتعادلت شبيبة الساورة خارج القواعد بنتيجة (1-1) أمام نادي البارادو، فأمسى فريق ولاية بشار يحوز 44 نقطة في المركز الثاني، بينما عجز البارادو عن حصد الفوز للمرة الـ 12 تواليا، ويتّجه نحو النزول إلى القسم الثاني.

وفي لقاء آخر، فاز أولمبيك أقبو بِهدف لِصفر على الضيف وفاق سطيف، علما أن المحليين لم ينهزموا لِثامن مرة تواليا، بينما لم يفز الزوار لرابع مرة على التوالي.

وتأجّلت المباراة الأخيرة بين الجارَين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال الناديَين بِمنافسة كأس “الكاف”.

