الساورة تُعقّد وضعية “الكناري”

لُعبت مساء السبت ثلاث مقابلات أخرى، من عمر الجولة الـ 11 لِبطولة القسم الوطني الأوّل.

وعمّقت شبيبة الساورة جراح المُضيّف فريق شبيبة القبائل، لمّا فاز أبناء ولاية بشار على “الكناري”. عِلما أن شبيبة القبائل لم تتذوّق حلاوة الانتصار في المقابلات الخمس الأخيرة، وفي كلّ المنافسات الرّسمية.

واستعاد اتحاد خنشلة نغمة الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية، وتجاوز عقبة الضيف والجار اتحاد بسكرة، وثبّت نفسه في الرّتبة الثالثة.

وافترق نادي مولودية البيض والزّائر فريق مولودية وهران على نتيجة التعادل.

وستتوقّف عجلة البطولة عن الدوران لِفترة مُؤقّتة، وذلك بِسبب إجراء المنتخب الوطني المحلّي معسكرا إعداديا بِالإمارات ما بين الخميس الماضي والـ 26 من نوفمبر الحالي، تتخلّله 3 مقابلات تحضيرية.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ا.خنشلة 1 – ا.بسكرة 0

ش.القبائل 1 – ش.الساورة 2

م.البيّض 1 – م.وهران 1

وتشكّلت لائحة الترتيب كما يلي:

1- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 22ن (ناقص 3 مقابلات)

3- ا.خنشلة 19ن

4- و.سطيف 18ن (ناقص مقابلة)

5- م.الجزائر 17ن (ناقص مقابلتَين)

6- ا.العاصمة 16ن (ناقص 4 مقابلات)

7- ش.الساورة 14ن (ناقص مقابلة)

8- ج.الشلف 13ن

9- م.وهران 13ن (ناقص مقابلة)

10- أ.الأربعاء 12ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.البيّض 12ن

12- ن.مقرة 12ن

13- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلتَين)

14- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن (ناقص مقابلتَين)

16- ه.شلغوم العيد 1ن

حصاد الجولة الـ 11

أُقيمت عصر الأربعاء أربع مقابلات، بِرسم الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

واستمرّ الرّائد شباب قسنطينة في حصد نقاط الفوز، بعد تغلّبه على الضيف نجم مقرة، مُسجّلا ثلاث انتصارات مُتتالية. متبوعا بِالمطارد شباب بلوزداد الذي عاد بِالزّاد كاملا من غليزان، لمّا واجه جمعية الشلف.

وفاز وفاق سطيف خارج القواعد بِنتيجة ثقيلة على نادي البارادو، في مباراة لُعبت بِمدرجات شاغرة. بينما عمّقت مولودية الجزائر جراح المُضيّف هلال شلغوم العيد، وكبّدته تاسع خسارة على التوالي.

وتألّق متوسط ميدان وفاق سطيف أحمد كندوسي بِتسجيله ثنائية، رافعا غلّته إلى 7 أهداف، ومُعزّزا صدارته للائحة هدّافي البطولة بِفارق 4 أهداف، عن 4 لاعبين يحوزون هذا الرّصيد.

وتُجرى ثلاث مقابلات أُخرى عن هذه الجولة السبت المقبل، بينما تأجّل لقاء اتحاد العاصمة والزّائر أمل الأربعاء إلى تاريخ لاحق، بِسبب انشغال فريق “سوسطارة” بِمنافسة كأس “الكاف”.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ش.قسنطينة 1 – ن.مقرة 0

ج.الشلف 0 – ش.بلوزداد 1

ن.البارادو 1 – و.سطيف 3

ه.شلغوم العيد 0 – م.الجزائر 1

وتشكّلت لائحة الترتيب وفقا لِما يلي:

1- ش.قسنطينة 23ن (ناقص مقابلة)

2- ش.بلوزداد 22ن (ناقص 3 مقابلات)

3- و.سطيف 18ن (ناقص مقابلة)

4- م.الجزائر 17ن (ناقص مقابلتَين)

5- ا.العاصمة 16ن (ناقص 4 مقبلات)

6- ا.خنشلة 16ن (ناقص مقابلة)

7- ج.الشلف 13ن

8- أ.الأربعاء 12ن

9- ن.مقرة 12ن

10- م.وهران 12ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.البيّض 11ن (ناقص مقابلة)

12-ش.الساورة 11ن (ناقص مُقابلتَين)

13- ا.بسكرة 10ن

14- ن.البارادو 8ن (ناقص مقابلة)

15- ش.القبائل 5ن (ناقص 3 مقابلات)

16- ه.شلغوم العيد 1ن