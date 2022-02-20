الساورة تُنعش فرصها في التأهّل

صحّح فريق شبيبة الساورة سهرة الأحد خطأه، وأنعش حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس “الكاف”.

وفاز فريق شبيبة الساورة بِنتيجة (2-0) على الضيف نادي ليوباردس من إسواتيني، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من البنين.

وسجّل هدفَي مُمثّل الكرة الجزائرية كلّ من المهاجمَين: بلال حميدي من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 9، والبديل محمد الأمين حامية ومن ركلة جزاء أيضا، في الوقت بدل الضّائع (90+3).

وكانت شبيبة الساورة قد انهزمت بِثنائية نظيفة في الجولة الأولى، أمام المضيف نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وعن الفوج الثاني ذاته، فاز فريق الاتحاد الليبي بِنتيجة (3-2) على الزائر نادي أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي، مساء الأحد.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- شبيبة الساورة 3ن

2- أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي 3ن

3- الاتحاد الليبي 3ن (ناقص مباراة)

4- ليوباردس الإستواتيني 0ن (ناقص مباراة)

وفي الجولة الثالثة مساء الـ 27 من فيفري الحالي، يلعب رجال المدرب قيس اليعقوبي مع نظرائهم من المضيف فريق الاتحاد الليبي. ويتبارى نادي ليوباردس من إسواتيني مع الزائر فريق أورلندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي كأس “الكاف”.