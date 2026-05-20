-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الساورة.. خليط من الارتياح و”السوسبانس”

الشروق الرياضي
  • 437
  • 0
الساورة.. خليط من الارتياح و”السوسبانس”

سجّلت شبيبة الساورة مساء الأربعاء نتيجة في البطولة الوطنية “موبيليس”، خليط بين الارتياح و”السوسبانس”.

واكتفت الشبيبة بنتيجة التعادل خارج القواعد أمام الجار فريق مولودية البيّض، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.

ولم تستثمر شبيبة الساورة في انهيار معنويات لاعبي البيّض، وتحصد فوزا. على اعتبار أن هذا الفريق نزل إلى القسم الثاني في تاريخ سابق.

وعزّزت شبيبة الساورة مركز الوصافة بِرصيد 52 نقطة، وهي رتبة تُؤهّلها لِخوض رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2026-2027. لكن الهدف لم يتحقّق بعد، لِوجود مطاردَين للفريق وهما مولودية وهران وشباب بلوزداد، خاصة النادي العاصمي الذي لعب 26 مباراة فقط.

نتائج المقابلات:

م.البيّض 0 – ش.الساورة

و.سطيف 1 – م.الجزائر 0

ج.الشلف 1 – ش.القبائل 2

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي:

مقالات ذات صلة
الجزائر ستواجه ألمانيا في ثوب النمسا

الجزائر ستواجه ألمانيا في ثوب النمسا

منتخب إيران يغادر إلى تركيا تحضيراً للمونديال

منتخب إيران يغادر إلى تركيا تحضيراً للمونديال

أبطال إفريقيا يجوبون شوارع العاصمة في موكب احتفالي

أبطال إفريقيا يجوبون شوارع العاصمة في موكب احتفالي

رقم قياسي وطني جديد لإسماعيل بن حمودة

رقم قياسي وطني جديد لإسماعيل بن حمودة

مواجهتان تحضيريتان لـ “تلاميذ” صايفي

مواجهتان تحضيريتان لـ “تلاميذ” صايفي

مورينيو مدربا جديدا لريال مدريد

مورينيو مدربا جديدا لريال مدريد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد