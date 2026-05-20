الساورة.. خليط من الارتياح و”السوسبانس”

سجّلت شبيبة الساورة مساء الأربعاء نتيجة في البطولة الوطنية “موبيليس”، خليط بين الارتياح و”السوسبانس”.

واكتفت الشبيبة بنتيجة التعادل خارج القواعد أمام الجار فريق مولودية البيّض، في مباراة لِحساب الجولة الـ 29 وقبل الأخيرة.

ولم تستثمر شبيبة الساورة في انهيار معنويات لاعبي البيّض، وتحصد فوزا. على اعتبار أن هذا الفريق نزل إلى القسم الثاني في تاريخ سابق.

وعزّزت شبيبة الساورة مركز الوصافة بِرصيد 52 نقطة، وهي رتبة تُؤهّلها لِخوض رابطة أبطال إفريقيا نسخة 2026-2027. لكن الهدف لم يتحقّق بعد، لِوجود مطاردَين للفريق وهما مولودية وهران وشباب بلوزداد، خاصة النادي العاصمي الذي لعب 26 مباراة فقط.

نتائج المقابلات:

م.البيّض 0 – ش.الساورة

و.سطيف 1 – م.الجزائر 0

ج.الشلف 1 – ش.القبائل 2

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتالي: