الساورة في الرّتبة الثالثة وتسع مقابلات بِلا خسارة

ارتقى فريق شبيبة الساورة مساء الخميس، إلى الرّتبة الثالثة، بعد فوزه بِثنائية نظيفة على الزّائر اتحاد بسكرة.

واحتضن ملعب “20 أوت 1955” بِبشار أطوار هذه المباراة المتأخّرة، عن الجولة الـ 19 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل. تحت إدارة حكم الساحة مالك آيت عامر.

وسجّل ثنائية شبيبة الساورة متوسط الميدان عبد الجليل ساعد، في الدقيقتَين الـ 60 والـ 86. لِيرفع غلّته إلى 4 أهداف في بطولة الموسم الحالي.

وبات فريق شبيبة الساورة وقد خاض 9 مقابلات متتالية في البطولة الوطنية، دون أن يسقط في مطبّ الخسارة. وبِالمقابل مُنِي اتحاد بسكرة بِثاني هزيمة له على التوالي في المنافسة ذاتها.

وصعدت شبيبة الساورة بعد هذا الانتصار، إلى المركز الـ 3 بِرصيد 39 نقطة. ويشغل اتحاد بسكرة الرّتبة الـ 9 بِمجموع 33 نقطة.

وإذا كان اتحاد بسكرة قد لعب كلّ لقاءات البطولة الوطنية، وعددها 22 مواجهة. فإن شبيبة الساورة تنقصها مقابلتان متأخّرتان.