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رياضة

الساورة في ربع نهائي كأس الجزائر

علي بهلولي
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الساورة في ربع نهائي كأس الجزائر
الأرشيف
"نسور" بشار يستمرّون في التحليق

تأهّل فريق شبيبة الساورة سهرة السبت، لِربع نهائي منافسة كأس الجزائر لِكرة القدم.

وفاز “نسور” بشار بِثنائية نظيفة على مُنافسهم نادي شباب جيجل، لِحساب ثمن نهائي كأس الجمهورية.

واحتضن هذه المباراة ملعب “20 أوت 1955” بِبشار، تحت إدارة حكم الساحة حمزة بوسليماني.

ووقّع هدفَي شبيبة الساورة كلّ من: أيمن الحمري في الدقيقة الـ 21، و إلياس دوسن في الدقيقة الـ 66.

وإذا كانت شبيبة الساورة ستُواصل المغامرة، على أمل تزيين رفوف خزانتها بِأوّل نسخة لِكأس الجزائر. فإن شباب جيجل سيتفرّغ لِبطولة الدرجة الثالثة، حيث يتموقع ثانيا في لائحة ترتيب فوج “وسط- شرق”.

وبقيت مباراة وحيدة لِحساب ثمن نهائي كأس الجزائر، تجمع بين شبيبة الأبيار (العاصمة/ الدرجة الثالثة) وشباب بلوزداد، لم يُضبط تاريخها وملعبها بعد.

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