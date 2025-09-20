-- -- -- / -- -- --
الساورة وصيفا ومتاعب البيّض تتفاقم

علي بهلولي
فوز ثالث لِشبيبة الساورة ومشوار بلا خطأ.

أُقيمت مساء السبت فعّاليات ثلاثة لقاءات، عن الجولة الخامسة من عمر البطولة الوطنية لِكرة القدم “موبيليس”.

وارتقت شبيبة الساورة إلى المركز الثاني، بعد فوزها الثمين بِهدف لِصفر على الزائر اتحاد العاصمة. مع تسجيل طرد لاعب من كل فريق.

واكتفى اتحاد خنشلة بِنتيجة التعادل بِهدف لِمثله مع الضيف نجم بن عكنون، وهي نفس حصيلة مواجهة شباب بلوزداد خارج القواعد أمام مولودية البيّض.

وازدادت متاعب مولودية البيّض، حيث لم تتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وبعد أن لُعبت مساءَي الثلاثاء والجمعة الماضيتَين أربع مقابلات، تُجرى آخر مباراة عن هذه الجولة بين شبيبة القبائل والضيف ترجي مستغانم، الأربعاء القادم.

وتشكّل جدول الترتيب على النحو التالي (إضغط هنا).

