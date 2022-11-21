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السبات الشتوي للأفاعي.. خبير ينفي وجوده ويحذّر من هذا الأمر

الشروق أونلاين
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السبات الشتوي للأفاعي.. خبير ينفي وجوده ويحذّر من هذا الأمر
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تعبيرية

نفى خبير أردني وجود ما يسمى بظاهرة السبات الشتوي للأفاعي، لافتا إلى أنها تزحف نحو المنازل والمزارع بحثا عن الدفء.

وبين الخبير الأردني ياسين القصور، عبر وكالة “سرايا” أن الأفاعي تكون قليلة الحركة عند انخفاض درجة الحرارة وهو ما يدفع البعض لالتقاطها ظنا منهم أنها ميتة، فيتعرضون بذلك للهجوم واللدغ.

كما أوضح أن الأفعى تتعايش في المناطق الدافئة والرطبة وهو ما يدفعها نحو مثل هذه المناطق خلال الأجواء الباردة، فيكثر انتشارها في المنازل والمزارع والأحواض الزراعية.

من جهة أخرى، تحدث الخبير عن أنواع الأفاعي، وأشار إلى أنه لا علاقة لطول الأفعى بخطورتها، موضحا أن “غير السامة” منها تظهر خلال ساعات النهار وهو ما يدفع المواطنين لقتلها بمجرد رؤيتها، لكن “السامة” منها تخرج في ساعات النهار الباكر وفي الليل.

يجدر الذكر أن أول ما يقوم به شخص فور تعرضه للدغة أفعى هو ربط المنطقة التي تعلو مكان اللدغة بإحكام، لمنع انتشار السم في الجسم وتناول كمية كبيرة من الماء على شكل رشفات صغيرة.

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