السباحة للسيدات.. علاج لآلام المفاصل ورياضة منقذة للحياة

بدأ اهتمام النساء يزداد يوما بعد يوم بتعلم رياضة السباحة، وذلك من أجل الحفاظ على لياقتهن والتخلص من الوزن الزائد.

ورغم قلة المسابح إلا أنهن وجدن في ذلك فرصة للاسترخاء وعلاج آلام الظهر والمفاصل، وغيرها من الفوائد التي أوردها موقع ويب طب.

بحسب المختصين تعتبر السباحة بديلا جيدا للتمارين التي تزيد من ضربات القلب، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من آلام في المفاصل والعضلات، حيث هناك العديد من الفوائد لعلاج هذه المشكلة الصحية منها:

1ـ الاسترخاء وتخفيف التوتر

تساعد السباحة على الاسترخاء الذهني وزيادة الهرمونات التي تشعرك بالسعادة، كما تعمل على تحسين المزاج وتقليل افراز الهرمونات المسببة التوتر.

2ـ زيادة لياقة المرأة

يوصى عادة للحفاظ على وزن مثالي وبناء العضلات بممارسة 75 دقيقة في الأسبوع للمرأة بين عمر 19الى 65 سنة وهذا كفيل ببناء جسم متناسق خاصة الجزء العلوي من الجسم.

3ـ بديل جيد للمصابات بآلام العظام

يقل الضغط على المفاصل والعظام بمقدار 90%وهذا مايجعل السباحة بديل جيد رغم أن خسارة الوزن فيها تكون أقل .

4ـ رياضة آمنة للحامل

تساعد السباحة على تشكيل جسم رشيق أثناء الحمل فهي تعمل على حمل الوزن الزائد جراء الحمل وهذا مايعطي للحامل شعورا بالراحة.

كما تساعد على تخفيف التصلب اللويحي فالماء يساعد على الطفو فتزداد قدرة الجسم على التحمل مما يساعد على النوم وتعزيز عمل الرئة والقلب الى جانب محاربة التعب و الارهاق والتخفيف من الآلام.

لماذا ينبغي عليك ممارسة السباحة؟

يمكن أن تكون بديلا رائعا للذين يعانون من هشاشة العظام وقد أفادت الدراسات بأن الأشخاص الذين يمارسون رياضة السباحة هم أقل عرضة لخطر الموت بنسبة النصف من الأشخاص الذين لايسبحون بالتالي فهي رياضة منقذة للحياة!

رصد موقع health com أهمية السباحة في التقليل من آلام المفاصل وتيبسها وتحسين قوة العضلات و القدرة الوظيفية فهي تسمح لك بالهروب من العالم الخارجي ومجرد الشعور بانسياب الماء على الجلد فإن ذلك يساعد على الإسترخاء وإدارة الإستجابة للتوتر وهذا مايشعرك براحة أكبر.

وهناك أدلة أخرى على أن السباحة زيادة على كونها تحسن نوعية الحياة فهي تحمي من خطر الإصابة بالإعاقة كما أن التمارين المائية تقلل من الأعراض السلوكية والنفسية لدى المصابين بالخرف.

وقد وجد باحثون في دراسة أجريت على 40شخصا أن 16أسبوعا من السباحة المنتظمة ساعدت في التقليل من عوامل خطر متلازمة التمثيل الغذائي مثل الكولسترول وغلوكوز الدم وضغط الدم ،بالتالي يمكن آعتبار السباحة نهجا غير دوائي لإدارة مرض السكري وضغط الدم، حسب موقع التلفزيون العربي.

السباحة أثناء الدورة الشهرية دون مضاعفات

تعتقد كثير من النساء أن السباحة أثناء الدورة الشهرية تسبب الالتهابات التناسلية عند التعرض إلى الماء المالح أو الكلور.

في حين أن العكس هو الصحيح حيث تساهم المياه المالحة في علاج الالتهابات المهبلية التي تعاني منها كثير من النساء خصوصا في فترة الحيض.

وفقا لموقع very well health تمثل السباحة أهمية كبيرة لصحة السيدات، حيث تقلل من الشعور بالألم والتشنجات، تقليل الإنتفاخ الذي تسببه الدورة الشهرية وتحسين المزاج.

ولأجل سباحة صحية في هذه الفترة أورد موقع الكونسلتو بعض النصائح الهامة:

ـ المشي نصف ساعة قبل السباحة.

ـ ممارسة السباحة في الأيام الأخيرة للدورة.

ـ شرب السوائل والعصائر بكميات كبيرة لتجنب انقباضات الرحم.