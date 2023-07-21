السباحة ممنوعة بوادي حمام ملوان بالبليدة لتلوث المياه

غلق الوادي احترازيا مخافة انتقال الأمراض

أصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية حمام ملوان الواقعة إلى الشرق من ولاية البليدة قرارا يقضي بغلق وادي حمام ملوان ابتداء من الخميس 19 جويلية الجاري أمام المصطافين بعد ما أظهرت التحاليل البكتيريولوجية الدورية لعينات المياه انها مشكوك فيها.

أوضح رئيس بلدية حمام ملوان عبد الرحمن سالي في اتصال بالشروق اليومي أن التحاليل الدورية لمياه وادي حمام ملوان التي يجريها مكتب الصحة أظهرت أن المياه ملوثة وتشكل خطرا على الصحة العامة، وقد تتسبب في نقل أمراض خطيرة عبر المياه، وحفاظا على أرواح المواطنين والمصطافين الذين يقصدون المنطقة تقرر غلق الوادي لاسيما وأن المنطقة سياحية وتشهد توافد آلاف المواطنين من ولايات الوطن بغرض السباحة والاستمتاع بمياه وادي حمام ملوان، مشيرا إلى أن نتائج منبع الوادي جاءت سليمة في حين تقرر غلق مجرى الوادي ومنع السباحة بدءا من منطقة القنطرة إلى وسط مركز البلدية، وأوضح المير في حديثه للشروق أن المياه على مستوى سد مقطع لزرق الذي يمون خمس بلديات بالمياه الصالحة الشرب جاءت تحاليلها سلبية وهي صالحة، مطمئنا المواطنين، مضيفا أن نتائج تحليل عينات المياه بالمجرى السفلي بينت تلوثه بالفضلات، مؤكدا أن التحاليل على مستوى مجرى الوادي المعني بالغلق ستجرى كل 48 ساعة وقرار الغلق يبقى ساري المفعول إلى غاية صدور النتائج السلبية.

وفي ذات الصدد، كشف يوسف عيسى، عضو بالهيكل البلدي للصحة والنظافة ببلدية حمام ملوان أن نوع البكتيريا التي تم اكتشافها لعينات المياه المسحوبة على طول وادي حمام ملوان من فصيلة ستربتو كوكس مصدرها الأساسي تلوث المياه بالفضلات والصرف الصحي، مشيرا إلى أن انخفاض منسوب المياه بالوادي بسبب الجفاف زاد من تركيز هذا النوع من البكتيريا به ما قد يشكل خطورة على صحة الإنسان مما جعلهم يتخذون إجراءات وقائية استعجالية بمنع السباحة مؤقتا مع الشروع في عملية تطهير المجرى بدءا من القنطرة إلى غاية نهاية الوادي على مستوى اقليم بلدية حمام ملوان باستعمال مادة الجير مع إعادة التحاليل البكتيريولوجية بصفة مستمرة للتأكد من سلبية النتائج من عدمه. للإشارة فإن واد حمام ملوان يتكون في مقطع لزرق من التقاء ثلاثة أودية هي واد الكبير الذي ينبع من جنوب الشريعة وواد بومعان الذي ينبع من أعالي يما حليمة بجبال حمام ملوان وواد لاخرة ومنبعه جبال الحمدانية بولاية المدية.