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رياضة

السباح سيود جواد يتوج بالذهبية في البطولة الإفريقية

سليم.ع
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السباح سيود جواد يتوج بالذهبية في البطولة الإفريقية
ح.م
السباح سيود جواد

توّج السباح الجزائري سيود جواد بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر فراشة، في البطولة الإفريقية المفتوحة الجارية بآكرا الغانية.

وحازت السباحة آمال مليح على الميدالية البرونزية ضمن سباق 50 متر فراشة.

وبفضل الميداليتين الجديدتين، ارتفع رصيد الجزائر من الميدالية في اليوم الثاني من البطولة الإفريقية إلى 6 ميداليات.

ونالت السباحة مليح ميداليتين في اليوم الأول من المنافسة واحدة فضية الأولى في الـ50 متر على الظهر، والثانية في 100 ممتر سباحة حرة، كما نال سيود وعرجون الميدالية البرونزية في اليوم الأول.

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