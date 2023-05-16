السباح صيود يتوّج بالبرونزية في بطولة ماري نوستروم

توّج السباح الجزائري جواد صيود الميدالية البرونزية في بطولة ماري نوستروم، ضمن جولة كانيه ان روسيلون بفرنسا.

وحلّ صيود ثالثا في سباق 200 متر سباحة متنوعة، بتوقيت 2 دقائق و1 ثانية و74 جزء من الثانية.

وعاد المركز الأول للياباني سو أوقاتا، بتوقيت قدره 1 دقيقة و58 ثانية و47 جزء من الثانية، فيما حلّ مواطنه تومويوكي ماتسوشيتا في المركز الثاني، بدقيقتين و1 ثانية و64 جزء من الثانية.