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رياضة

السباح صيود يتوّج بالبرونزية في بطولة ماري نوستروم

عمر سلامي
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السباح صيود يتوّج بالبرونزية في بطولة ماري نوستروم
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جواد صيود

توّج السباح الجزائري جواد صيود الميدالية البرونزية في بطولة ماري نوستروم، ضمن جولة كانيه ان روسيلون بفرنسا.

وحلّ صيود ثالثا في سباق 200 متر سباحة متنوعة، بتوقيت 2 دقائق و1 ثانية و74 جزء من الثانية.

وعاد المركز الأول للياباني سو أوقاتا، بتوقيت قدره 1 دقيقة و58 ثانية و47 جزء من الثانية، فيما حلّ مواطنه تومويوكي ماتسوشيتا في المركز الثاني، بدقيقتين و1 ثانية و64 جزء من الثانية.

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