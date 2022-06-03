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الجزائر

“السبيل”.. عرض للبنك الجزائري لتمويل الحج

الشروق أونلاين
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“السبيل”.. عرض للبنك الجزائري لتمويل الحج

أعلن البنك الوطني الجزائري عن اطلاق عروض تمويل خاصة لفائدة الحجاج ويأتي هذا بعد ارتفاع تكلفة الحج لهذه السنة لما يقارب 86 مليون سنتيم.

وكشف البنك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تمويل “السبيل” إلى الحج سيكون وفق مبدأ القرض الحسن وبدون ربح.

ويشمل العرض مصاريف الحج من إقامة واطعام ونقل بما في ذلك تذكرة الطائرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى غاية %70.

وأكد البنك أن شبابيك ووكالات الصيرفة الإسلامية ستكون مفتوحة استثنائيا ابتداءا من السبت، 04 جوان 2022، من أجل استقبال طلبات تمويل الحجاج.

كما نشر البنك الجزائري قائمة الوثائق المطلوبة في ملف القرض الحسن “السبيل”

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