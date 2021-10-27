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رياضة

السبّاحان صيود وعرجون يرفعان الرصيد إلى 7 ذهبيات

سليم.ع
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السبّاحان صيود وعرجون يرفعان الرصيد إلى 7 ذهبيات

رفع السبّاحان الجزائريان جواد صيود وعبد الله عرجون، رصيد الجزائر في البطولة العربية للسباحة الجارية في الإمارات العربية إلى 7 ذهبيات.

وتمكن صيود من التتويج برابع ذهبية له في المنافسة، في اختصاص أربع أنواع 100 متر، بتوقيت 54.36 ثا.

وحطم صيود بفضل هذا التوقيت أحد أقدم الأرقام القياسية الوطنية، والذي كان بحوزة الدولي الأسبق نبيل كباب 54.82 ثا.

وبتتويجه بأربع ذهبيات لحد الآن، يتزعم السبّاح صيود سباقات أربع أنواع دون منافس.

ومن جهته توج السبّاح عبد الله عرجون بذهبية جديدة، ليرفع رصيده إلى ثلاث ذهبيات، بعدما تحصل على الذهبية الثالثة، في اختصاص الـ200م على الظهر بتوقيت 02:01.00 د لينصب عرجون نفسه أميرا للاختصاص على المستوى العربي.

وبفضل الذهبيتين الأخيرتين لصيود وعرجون يرتفع رصيد الجزائر في البطولة العربية للسباحة 25 م، الجارية بالإمارات العربية إلى 7 ذهبيات.

السبّاحان صيود وعرجون يرفعان رصيدهما من الذهب

رفع السبّاحان الجزائريان جواد صيود وعبد الله عرجون رصيدهما من الميداليات في البطولة العربية الجارية بأبو ظبي، بنيلهما ذهبيتين جديدتين..

وتوّج السبّاح جواد صيود بالميدالية الذهبية الثانية، بعد فوزه في سباق 400 متر، أربع أنواع بتوقيت 04.12.73 د، وهو ما سمح له بتحسين الرقم القياسي الوطني.

ونال عبد الله عرجون ثاني ميدالية له، عقب فوزه في سباق 100 متر سباحة على الظهر، 54.24 ثا.

وكان صيود قد نال الميدالية الذهبية في اليوم الأول من المنافسة، في سباق 200 متر أربع أنواع، وفي نفس اليوم توّج عرجون بالميدالية الذهبية الأولى في سباق 50 متر على الظهر.

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