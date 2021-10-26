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رياضة

السبّاحان صيود وعرجون يرفعان رصيدهما من الذهب

سليم.ع
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السبّاحان صيود وعرجون يرفعان رصيدهما من الذهب

رفع السبّاحان الجزائريان جواد صيود وعبد الله عرجون رصيدهما من الميداليات في البطولة العربية الجارية بأبو ظبي، بنيلهما ذهبيتين جديدتين..

وتوّج السبّاح جواد صيود بالميدالية الذهبية الثانية، بعد فوزه في سباق 400 متر، أربع أنواع بتوقيت 04.12.73 د، وهو ما سمح له بتحسين الرقم القياسي الوطني.

ونال عبد الله عرجون ثاني ميدالية له، عقب فوزه في سباق 100 متر سباحة على الظهر، 54.24 ثا.

وكان صيود قد نال الميدالية الذهبية في اليوم الأول من المنافسة، في سباق 200 متر أربع أنواع، وفي نفس اليوم توّج عرجون بالميدالية الذهبية الأولى في سباق 50 متر على الظهر.

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