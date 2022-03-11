السبّاح سعيود لِمسؤوليه: أنتم تمتصّون رحيق الإشهار ونحن نتسلّى بِالتبريكات!

استغرب نجم السباحة الجزائرية جواد سعيود التفاف مسؤولي اللجنة الأولمبية حول نتائجه الباهرة، في حين يُصارع بِإمكانيات قليلة في مطاردته للامتياز.

وكان السبّاح سعيود قد حاز في الأيّام القليلة الماضية الميدالية الذهبية، وحقّق نتيجة عالمية، في مسابقة 400م تتابع بِزيّ نادي نيس، ضمن منافسة دولية انْتُظمت بِمدينة مرسيليا الفرنسية.

وقال السبّاح سعيود إنّه حصد عدّة نتائج كبيرة ولم يُعره المسؤولون أيّ اهتمام، قبل أن يصله صدى تبريكات رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية عبد الرحمان حماد، بعد إنجازه مع نادي نيس الفرنسي.

وضرب سبّاح المنتخب الوطني الجزائري سعيود (22 سنة) مثلا بِخصوص انتصاراته في: ذهبيتَين في الألعاب الإفريقية بِالدار البيضاء المغربية سنة 2019، ومثلهما في البطولة الإفريقية (منافسة قارية أخرى)، وضعفهما في البطولة العربية.

وأضاف جواد سعيود في أحدث ظهور له عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أنه يستغرب أيضا لِتمرير رئيس اللجنة الأولمبية تبريكاته، مستفيدا من عائدات الإشهار (متعامل اقتصادي محلّي)، في حين يُمارس السباحة الاحترافية دون أيّ دعم مادّي أو مرافقة من قبل الجهات المُختصّة.