-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

السبّاح سيود يحرز الذهبية الثانية في البطولة الإفريقية

سليم.ع
  • 31
  • 0
السبّاح سيود يحرز الذهبية الثانية في البطولة الإفريقية
ح.م
السبّاح الجزائري جواد سيود

أحرز السبّاح الجزائري جواد سيود الميدالية الذهبية الثانية للجزائر، في البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة الجارية بآكرا الغانية.

وأضاف سيود الذهبية الثانية إلى رصيده و إلى الجزائر، بعد الفوز في سباق 200 متر أربع أنواع، ليرفع بذلك رصيد المشاركة الجزائرية إلى 10 ميداليات.

وكان اليوم الخامس من المنافسة، قد عرف تتويج الجزائر بثلاث ميداليات برونزية، كانت من نصيب أمال مليح وعبد الله عرجون ورمزي شوشار، قبل أن يضيف سيود الذهبية الثانية ويرفع الرصيد إلى 10 ميداليات.

مقالات ذات صلة
بلايلي.. من موهبة على حافة الضياع إلى صانع أفراح “الخضر”

بلايلي.. من موهبة على حافة الضياع إلى صانع أفراح “الخضر”

سعيود في طريقه للعودة مجدّدا إلى الدوري المصري 

سعيود في طريقه للعودة مجدّدا إلى الدوري المصري 

بلماضي يُناشد السلطات العمومية بِهذا الطلب

بلماضي يُناشد السلطات العمومية بِهذا الطلب

4 لاعبين جزائريين سَيُواجهون جيبوتي بِحذر شديد

4 لاعبين جزائريين سَيُواجهون جيبوتي بِحذر شديد

محرز و”ريفكا”!

محرز و”ريفكا”!

مدرب “اليوفي”: تعدّد الزّوجات حرام والارتباط بِألف خليلة حلال!

مدرب “اليوفي”: تعدّد الزّوجات حرام والارتباط بِألف خليلة حلال!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد