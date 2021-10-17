السبّاح سيود يحرز الذهبية الثانية في البطولة الإفريقية

أحرز السبّاح الجزائري جواد سيود الميدالية الذهبية الثانية للجزائر، في البطولة الإفريقية المفتوحة للسباحة الجارية بآكرا الغانية.

وأضاف سيود الذهبية الثانية إلى رصيده و إلى الجزائر، بعد الفوز في سباق 200 متر أربع أنواع، ليرفع بذلك رصيد المشاركة الجزائرية إلى 10 ميداليات.

وكان اليوم الخامس من المنافسة، قد عرف تتويج الجزائر بثلاث ميداليات برونزية، كانت من نصيب أمال مليح وعبد الله عرجون ورمزي شوشار، قبل أن يضيف سيود الذهبية الثانية ويرفع الرصيد إلى 10 ميداليات.