-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ملتميديا

السجائر الإلكترونية.. ماذا تحتوي وما أعراضها الصحية

الشروق أونلاين
  • 264
  • 0
السجائر الإلكترونية.. ماذا تحتوي وما أعراضها الصحية

تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد مختلفة تضر بالرئتين، وتؤثّر على الدماغ، ثم باقي أعضاء الجسم.. تعرّف إلى المزيد حول السجائر الإلكترونية،

وأعراضها الصحية في الإنفوجراف التالي..

مقالات ذات صلة
الأكثر شيخوخة في العالم

الأكثر شيخوخة في العالم

تعرف على القراءات العشر ورواتها

تعرف على القراءات العشر ورواتها

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في أرقام

الصالون الدولي للكتاب بالجزائر في أرقام

ساعات النوم الطبيعية لكل الأعمار

ساعات النوم الطبيعية لكل الأعمار

انعقاد الـدورة 11 للجنة الجزائرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بروسيا

انعقاد الـدورة 11 للجنة الجزائرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بروسيا

خماسية سيدنا يوسف عليه السلام في العفة

خماسية سيدنا يوسف عليه السلام في العفة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد