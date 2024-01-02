السجائر الإلكترونية.. ماذا تحتوي وما أعراضها الصحية؟
تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد مختلفة تضر بالرئتين، وتؤثّر على الدماغ، ثم باقي أعضاء الجسم.. تعرّف إلى المزيد حول السجائر الإلكترونية، وأعراضها الصحية في الإنفوجراف التالي..
تحتوي السجائر الإلكترونية على مواد مختلفة تضر بالرئتين، وتؤثّر على الدماغ، ثم باقي أعضاء الجسم.. تعرّف إلى المزيد حول السجائر الإلكترونية، وأعراضها الصحية في الإنفوجراف التالي..
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