السجن لامرأة بعثت رسالة تحتوي على سم قاتل لترامب

قضت محكمة أمريكية بسجن امرأة بالسجن لما يقرب من 22 عاما لإرسالها رسالة تحتوي على سم قاتل إلى الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.

واعترفت باسكال فيرييه، ذات الـ 55 سنة، بانتهاك الحظر المفروض على حيازة أو استخدام أسلحة بيولوجية محظورة، وأنها استخدمت مادة الريسين، وهو بروتين نباتي شديد السمية استخرجته من بذور الخروع في منزلها في كيبيك في سبتمبر 2020.

كما أقرت المتهمة ذات الجنسيتين الفرنسية والكندية، أنها أرسلت رسالة تحتوي على هذه المادة القاتلة في نفس الشهر من كندا إلى البيت الأبيض موجهة إلى ترامب، ورسائل أخرى مليئة بالسموم إلى ثمانية من مسؤولي إنفاذ القانون في ولاية تكساس.

واحتوت رسالتها إلى ترامب على “لغة تهديد” ودعته إلى الانسحاب من الانتخابات الوشيكة، وفقا لوزارة العدل الأمريكية.

وجاء في الرسالة: “وجدت اسما جديا لك:” المهرج القبيح الطاغية “أتمنى أن ينال إعجابك”، مضيفة:” إذا لم تنجح، سأجد وصفة أفضل لسم آخر، أو قد أستخدم بندقيتي عندما أتمكن من المجيء.. استمتع”.

وفي وقت قريب من إرسال الرسالة، نشرت فيريير تغريدة على تويتر، قالت فيها: “إنه يجب على شخص ما إطلاق النار على ترامب في وجهه”..

وقالت وزارة العدل الأمريكية، إنه في عام 2019 تم توقيف فيرييه في تكساس لنحو 10 أسابيع بسبب حيازة أسلحة، وقد أثار هذا الأمر نقمة لديها على مسؤولي إنفاذ القانون الذين أرسلت الرسائل لهم في نهاية المطاف.

ولم يصب أحد بأذى من جراء محتوى الرسائل السامة، لأن كل الرسائل الواردة إلى البيت الأبيض تمر عبر منشأة تدقيق في ضواحي واشنطن لكشف أي تهديدات.