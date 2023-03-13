السجن لزارع القنب الهندي في منزله بوهران

دفاع المتهم طالب بتمكينه من الاستشفاء القضائي

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بوهران الاثنين، سائق أجرة، بالسجن 5 سنوات، لتورطه في ارتكاب جناية زراعة القنب الهندي بطريقة غير مشروعة، والذي كان مدمنا على تعاطيه لأكثر من عقدين، فيما كان ممثل الحق قد التمس معاقبته بالسجن المؤبد.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 22-07-2018 بوهران، عندما توصلت المصالح الأمنية إلى معلومات، تفيد بإقدام المتهم المدعو (ل. م. ر)، من مواليد سنة 1980 بولاية برج بوعريريج، على زراعة القنب الهندي في مسكنه الكائن بحي السلام بوهران، وعند تفتيش هذا الأخير بموجب إذن بذلك صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص، عثرت عناصر الضبطية القضائية على مجموعة من الأصص لشتلات في طور النمو، أثبتت معاينتها أنها فعلا من عائلة القنب الهندي المحظورة زراعته ورعايته بطريقة غير مشروعة بسبب تأثيره المخدر، وقد بلغ عدد النبتات التي وجدت داخل غرفة نوم المتهم سبعا، ليتم اقتياده من طرف ذات المصالح للتحقيق معه في القضية، قبل أن يفرج عنه ويتابع على أساس ملفه القضائي بجناية زراعة نبات القنب الهندي بطريقة غير مشروعة أمام محكمة الجنايات الابتدائية بوهران.

خلال جلسة المحاكمة، اعترف المتهم بالفعل المنسوب إليه، مبررا ذلك بحاجته العلاجية لمادة الماريخوانا في إطار الاستهلاك الشخصي كمؤثر عقلي، نافيا في المقابل قيامه بغرس هذا النبات ورعايته لأجل الاتجار به بأي شكل من الأشكال، حيث أوضح في معرض سرده لتفاصيل قصته مع هذه التجربة، أنه مدمن على تعاطي هذا النوع من المخدرات منذ سنة 2002، وأنه خضع للعلاج وحتى للاستشفاء على مستوى المؤسسة الصحية المتخصصة بسيدي الشحمي في أوقات سابقة، لكن حالته الصحية والعقلية كانتا بعد كل محاولة للتخلص من الإدمان، تتعرضان للانتكاسة من جديد بسبب فشله في مقاومة الأعراض الانسحابية المصاحبة للمرحلة العلاجية، قبل أن يقوده الفضول للبحث عن كيفية غرس نبات القنب الهندي، ومصدر الحصول السهل على بذوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تمكنه من الحصول على 10 بذور، غرس كل واحدة منها في إصيص به تراب، ثم أخذ يسقيها ويعتني بها باستمرار، إلى أن أنتجت سبع بذور منها شتلات مورقة، فيما تعرضت الثلاث الباقيات للضمور والذبول.

وعن سؤال هيئة المحكمة عن مصدر خبرته وكيفية احتفاظه بالشتلات يانعات لأطول مدة، أوضح المتهم أنه كان حريصا على تعريضها لأشعة الشمس من نافذة غرفته، وذاك هو كل شروطها التي تعلمها من اليوتيوب لأجل استمرار نمو عشبة الماريخوانا أو ما يعرف بالقنب الهندي.

كما تركز طلب دفاع المتهم في ختام مرافعته على إخضاع هذا الأخير للاستشفاء القضائي، على أساس أنه مريض بالإدمان، وله ملف طبي يثبت جميع مراحله المرضية وانتكاساته العلاجية، والتي فقد بسببها مهنته كسائق أجرة وزوجته التي خلعته وتخلت رفقة أطفالهما عنه.