السجن لـ37 شخصا تورطوا في نشر مواضيع وأجوبة البكالوريا بالجلفة

أحكام تتراوح ما بين عام وعامين حبسا نافذا

تمكن عناصر الأمن الدرك من توقيف 37 شخصا تورطوا في نشر مواضيع وأجوبة البكالوريا على مواقع التواصل بالجلفة.

وبحسب ما جاء في عدة بيانات لمختلف المحاكم الابتدائية، فإنه بناء على إخطار من رئيس مركز امتحانات شهادة البكالوريا بثانوية صديقي النوري بالجلفة يفيد بقيام أحد المترشحين الأحرار بمحاولة الغش باستعمال هاتفه النقال، أسفرت تحقيقات الفرقة الجنائية للشرطة بعد تفتيش الهاتف النقال للمعني وكذا الساعة الذكية التي كانت بحوزته، على أن المعني كان يتلقى أجوبة الامتحان عن طريق رسائل النصية في الساعة الذكية، وأن الأمر يتعلق بعمل جماعي بين مجموعة من المشتبه فيهم خارج مركز الامتحان منهم المقيمين ببلدية الجلفة والإدريسية.

وقد تمكنت التحريات من التوصل لعناصر المجموعة ويتعلق الأمر بكل من (ع أ، خ م، ج م، ب م،م ل)، الذين تمت متابعتهم بنشر الأجوبة المتعلقة بالامتحان من طرف مجموعة من الأشخاص وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت، كما تلقت مصالح الأمن لإخطار من رئيس مركز الامتحان لإجراء شهادة البكالوريا بمتوسطة حاشي بلقاسم بالجلفة يفيد بضبط مترشح يقوم باستعمال هاتفه الذكي في الغش أثناء الامتحان، حيث أثبتت التحريات أن المشتبه فيه كان يتلقى رسائل نصية من ابن عمته أثناء الامتحان تتضمن الأجوبة الخاصة بمادة الامتحان، ليتم إصدار حكم بعام حبسا نافذا ومائة ألف دج غرامة مالية في حق كل منهما مع إيداعهما مؤسسة إعادة التربية، إضافة إلى إخطار من رئيس مركز الامتحان لإجراء شهادة البكالوريا بمتوسطة حاشي بلقاسم بالجلفة الذي يفيد بضبط مترشح يقوم بالغش أثناء الامتحان باستعمال جهاز بلوتوث، أين أثبتت التحريات أن المشتبه فيه (ص. ب) كان يحاول تلقى الأجوبة من طرف أفراد عائلته أثناء الامتحان، لتتم إدانة المتهم ومعاقبته بعام حبس نافذ ومائة ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة.

وبناء على إخطار الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها المتضمن قيام المدعو (ب. أ) بتسريب مواضيع وأجوبة امتحان مادة اللغة الفرنسية لشهادة البكالوريا، وبعد تفتيش الهاتف النقال للمعني من طرف فرقة الأبحاث للدرك الوطني، تمت إدانة المتهم ومعاقبته بعام حبس نافذ ومئة ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداعه الحبس بالجلسة، كما تلقت مصالح الأمن إخطار من رئيس مركز الامتحان لإجراء شهادة البكالوريا بمتوسطة حاشي بلقاسم بالجلفة مفاده ضبط مترشح يقوم بالغش أثناء الامتحان باستعمال جهاز بلوتوث، أين أثبتت التحريات أن المشتبه فيه (ح. ب. س. ص) كان يحاول تلقى الأجوبة من طرف أفراد عائلته أثناء الامتحان، لتتم إدانته بعام حبس نافذ و100 ألف دج غرامة مالية.

وفي نفس اليوم تم إخطار عناصر فرقة الدرك الوطني بالجلفة بضبط مترشح قام بالحل محل مترشح آخر في مادة اللغة الفرنسية بمركز صيلع المبروك بقرية أولاد عبيد الله حيث تم توقيف المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية أين تمت إدانة كل منهما بـ 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية مع الأمر بإيداعهما المؤسسة العقابية، وبإخطار من رئيس مركز الامتحان أول نوفمبر بالجلفة استلمت مصالح الضبطية القضائية المترشح (ب. م) الذي ضبط وهو يقوم بالغش أثناء امتحان مادة الاجتماعيات عن طريق هاتف نقال وجهاز بلوتوث، والذي كان يتلقى الإجابة الخاصة بالامتحان عن طريق اتصال هاتفي من شقيقه (ب. أ. ع)، أين تمت إدانة المتهمين ومعاقبة كل واحد منها به مئة ألف دج غرامة نافذة مع الأمر بإيداع المتهم (ب. أ. ع ) الحبس بالجلسة.

كما استلمت مصالح الضبطية القضائية المترشحة (ت.ب) التي ضبطت أثناء الامتحان وبحوزتها هاتف نقال وجهاز بلوتوث مثبت بأذنها، بعد إخطار من رئيس مركز ثانوية نعيم النعيمي بالجلفة، لتتم إدانة المتهمة بعام حسن موقوف النفاذ وخمسون ألف دج غرامة نافذة، وبناءا على تسخيرة من رئيس مركز متوسطة خديري مختار بالجلفة استلمت مصالح الضبطية القضائية المدعو (ج.ع. ب) الذي تم ضبطه في حالة غش باستعمال هاتف نقال وسماعات أذن، والذي كان يتواصل مع أخيه (ج. أ. ز)، أين تمت إدانة المتهمين بعلم حبس نافذ ومائة ألف غرامة مالية نافذة، كما تم رصد حساب على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قام صاحبيه بنشر موضوع مادة الانجليزية ويتعلق الأمر بالمسماة (ب. ز) والتي اعترفت أنها قامت بنشر موضوع الامتحان بغرض البحث عن الإجابة، لتتم إدانتها بعام حبس موقوف التنفيذ وخمسون ألف دج غرامة نافذة، كما تم توقيف المدعو (ز. م. ح) بالقرب من مركز الامتحان عديلة أحمد بالجلفة، وبعد تفتيش هاتفه تبين أنه استقبل أجوبة مواضيع مواد الامتحان الخاصة بالتربية الإسلامية، الرياضيات، الانجليزية، التاريخ والجغرافيا وقام بإعادة إرسالها أثناء فترة الامتحانات للمدعو (ج. ف. ع) الذي تم توقيفه هو الآخر، أين تمت إدانة كل واحد منها بعام حبس نافذ ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة مع إيداع المتهم (ر. م. خ) الحبس بالجلسة، وأسفرت التحقيقات التي باشرتها مصلحة الشرطة القضائية بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، بعد رصد منشورين من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها عن توقيف شخصين قاما بتسريب امتحانات البكالوريا، أين تم توقيف المدعو(ع. ص. س. د) بعد قيامه بنشر موضوع الامتحان المتعلق بمادة التربية الإسلامية عن طريق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي(IMO) بعد مرور أقل من نصف ساعة من بداية الامتحان، وتوقيف الثاني المدعوة (ق، خ) بعد قيامها بنشر موضوع الامتحان المتعلق بمادة التربية الإسلامية بعد مرور 24 دقيقة فقط من بداية الامتحان عن طريق حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (IMO)، أين تمت إدانة المدعو(ع. ص. س. د) بسنتين حبس نافذ ومائة ألف دينار جزائري غرامه مالية نافذة وإدانة المدعوة (ق. خ) بثمانية عشر شهرا حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية نافذة، مع الأمر بإيداعهما الحبس بالجلسة .