السجن لفتاة أردنية قتلت جدتها بمبيد الحشرات وسمّمت عائلتها

قامت محكمة أردنية بتأييد سجن فتاة 10 سنوات، بتهمة قتل جدتها وتعريض حياة والديها و3 من أشقائها للخطر، بعدما وضعت لهم “مبيد الصراصير” في الأكل.

واعترفت المتهمة بأنها أقدمت عام 2004 على وضع “مبيد الصراصير” في حلة الطهي، أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام، بهدف إلحاق الأذى بشقيقها لخلافها معه، وليس لقتله، الأمر الذي أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم، وفقا لموقع ” أخبار الأردن”.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن بالحكم على الفتاة غيابيا بالإعدام شنقا، وتم تخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، لإسقاط الحق الشخصي، ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وقامت المتهمة في جوان 2022، بطعن بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم، وقالت إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها، بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.