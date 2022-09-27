-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر هذه الولايات الشرقية
جواهر

السجن لفتاة أردنية قتلت جدتها بمبيد الحشرات وسمّمت عائلتها

جواهر الشروق
  • 345
  • 0
السجن لفتاة أردنية قتلت جدتها بمبيد الحشرات وسمّمت عائلتها

قامت محكمة أردنية بتأييد سجن فتاة 10 سنوات، بتهمة قتل جدتها وتعريض حياة والديها و3 من أشقائها للخطر، بعدما وضعت لهم “مبيد الصراصير” في الأكل.

واعترفت المتهمة بأنها أقدمت عام 2004 على وضع “مبيد الصراصير” في حلة الطهي، أثناء قيام والدتها بإعداد الطعام، بهدف إلحاق الأذى بشقيقها لخلافها معه، وليس لقتله، الأمر الذي أدى إلى وفاة جدتها وإصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها بالتسمم، وفقا لموقع ” أخبار الأردن”.

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بالأردن بالحكم على الفتاة غيابيا بالإعدام شنقا، وتم تخفيضها إلى الأشغال المؤقتة مدة 10 سنوات، لإسقاط الحق الشخصي، ما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية، وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وقامت المتهمة في جوان 2022، بطعن بالحكم أمام محكمة التمييز والتي أيدت الحكم، وقالت إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي أدينت بها، بعد الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية.

مقالات ذات صلة
لوفيغارو: “مهسا أميني” مرآة لكل الإيرانيات اللواتي يختنقن بصمت

لوفيغارو: “مهسا أميني” مرآة لكل الإيرانيات اللواتي يختنقن بصمت

سمكة قرش تختطف امرأة وتسحبها تحت المياه

سمكة قرش تختطف امرأة وتسحبها تحت المياه

ميغان ميركل “نرجسية” و”متنمرة”.. وهذا ما كشفه مساعدوها

ميغان ميركل “نرجسية” و”متنمرة”.. وهذا ما كشفه مساعدوها

ميلوني.. بائعة الخضار التي أحدثت زلزالا سياسيا في إيطاليا وأوروبا

ميلوني.. بائعة الخضار التي أحدثت زلزالا سياسيا في إيطاليا وأوروبا

شاهد.. عروس ترقص بالسيف في حفل زفافها!

شاهد.. عروس ترقص بالسيف في حفل زفافها!

بالصور.. معمرة سويسرية متمسّكة بالتضامن مع الشعب الصحراوي

بالصور.. معمرة سويسرية متمسّكة بالتضامن مع الشعب الصحراوي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد