السحب الفوري لهذه العلامات من أجهزة التدفئة وكواشف الغاز

أعلنت وزارة التجارة عن السحب الفوري لـ 3 أجهزة كشف غاز أحادي الكربون، إضافة إلى جهاز تدفئة من السوق الوطنية بسبب عدم مطابقتهم لمتطلبات الأمن.

وأوضحت الوزارة أن السحب يأتي في إطار مواصلة العملية الرقابية الخاصة بالتأكد من مطابقة أجهزة التدفئة بالغاز وكواشف أحادي أكسيد الكربون لمتطلبات الأمن الخاصة بها.

وأشارت إلى أنه بعد التجارب المنجزة على مستوى مخابر قمع الغش التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات تبين عدم مطابقة أجهزة كواشف أحادي أكسيد الكربون للعلامات التالية:

1- علامة براند Brand من نوع Brand Arina

2- علامة سوناريك SONARIC من نوع 602-JKD

3- علامة كوندور Condor من نوع CMD220

كما أسفرت نتائج التجارب المنجزة على جهاز التدفئة الحامل العلامة “Maxwell” نموذج “Max RGD10ND” عن عدم مطابقته لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 31 جانفي 2016 والمتعلق بالنظام التقني الذي يحدد متطلبات الأمن لأجهزة الغاز المحترق.

وعليه أعلنت وزارة التجارة السحب الفوري لهذه الأجهزة من السوق، كما دعت جميع المستهلكين الذين اقتنوا هذه الأجهزة التوقف عن استعمالها فورا.