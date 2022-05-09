-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
السدود!
باقي بوخالفة
2022/05/09
33
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
هذه تفاصيل اغتيال عبان رمضان
تخصص الحقوق يحرم موظفي قطاع الشباب والرياضة من الترقية
اعترافات صادمة للمتهمة بقتل زوجها في تبسة
… أسرار قيادة الأركان
وصفات مجهولة لعلاج تساقط الشعر
تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة وحداد إلى 23 ماي
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
هذا هو الرد الأخير لـ “الفيفا” على اتحاد الكرة الجزائري
2022/05/07
هذه توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة ليوم الثلاثاء
2022/05/09
هذه نسبة امتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة
2022/05/09
الكشف عن تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا
2022/05/08
“الفيفا” تردّ بِخصوص ملف مباراة الجزائر والكاميرون
2022/05/07
الرأي
المزيد
شخير العملاق
عبد الناصر بن عيسى
2022/05/09
الجزائر العصيّة
عمار يزلي
2022/05/09
المدرسة الرقمية.. آخر ألاعيب وحيل المستلَبين
أحمد محمود عيساوي
2022/05/09
فلسطين وتحدِّياتُ المقاومة
غازي عثمانين
2022/05/09
التنافي البرلماني في النظام القانوني الجزائري
موسى بودهان
2022/05/09