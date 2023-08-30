-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

السدّ الأخضر: غرس أكثر من 26 مليون شجرة بين 2020 و2030

الشروق أونلاين
  • 610
  • 0
السدّ الأخضر: غرس أكثر من 26 مليون شجرة بين 2020 و2030
أرشيف
السدّ الأخضر

 أكثر من 26 مليون شجيرة تمّ غرسها في مناطق السدّ الأخضر بين سنتي 2020 و2023، حسب ما ذكرته مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.

وأكدت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات صليحة فرطاس، إن غرس هذه الشجيرات غطى مساحة تقدر بـ43558 هكتار.

ووقع اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها بناء على معايير بيئية، فضلا عن البعد الاقتصادي والاجتماعي، تقول فرطاس.

“وعلاوة على الأهمية البيئية لهذا المشروع الغابي، المتمثلة في حماية مناطق الشمال من ظواهر التعرية وانجراف التربة وتراكم الرمال. يتضمن مشروع السدّ الأخضر أهمية اجتماعية واقتصادية أيضا”، تضيف المسؤولة.

مشيرة إلى “إعادة تأهيل المشروع وتوسيعه في إطار استراتيجية جديدة، للإسهام رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى المساحات المغروسة”.

مقالات ذات صلة
الأمن الوطني يعلن عن فتح مسابقة توظيف لهذه الفئة  

الأمن الوطني يعلن عن فتح مسابقة توظيف لهذه الفئة  

توقيف محتال ينصب على المواطنين بانتحال رتب أمنية وحكومية

توقيف محتال ينصب على المواطنين بانتحال رتب أمنية وحكومية

اتفاقية شراكة روسية جزائرية لتعلم اللغة العربية

اتفاقية شراكة روسية جزائرية لتعلم اللغة العربية

مشاريع توأمة بين مستشفيات الجزائر وبلجيكا

مشاريع توأمة بين مستشفيات الجزائر وبلجيكا

خبيرا آثار أمريكيان لمعاينة وضعية ضريح إمدغاسن في باتنة

خبيرا آثار أمريكيان لمعاينة وضعية ضريح إمدغاسن في باتنة

السفينة الروسية “الغراب” ترسو بميناء الجزائر (صور)

السفينة الروسية “الغراب” ترسو بميناء الجزائر (صور)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد