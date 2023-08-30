السدّ الأخضر: غرس أكثر من 26 مليون شجرة بين 2020 و2030

أكثر من 26 مليون شجيرة تمّ غرسها في مناطق السدّ الأخضر بين سنتي 2020 و2023، حسب ما ذكرته مسؤولة بالمديرية العامة للغابات.

وأكدت مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات صليحة فرطاس، إن غرس هذه الشجيرات غطى مساحة تقدر بـ43558 هكتار.

ووقع اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها بناء على معايير بيئية، فضلا عن البعد الاقتصادي والاجتماعي، تقول فرطاس.

“وعلاوة على الأهمية البيئية لهذا المشروع الغابي، المتمثلة في حماية مناطق الشمال من ظواهر التعرية وانجراف التربة وتراكم الرمال. يتضمن مشروع السدّ الأخضر أهمية اجتماعية واقتصادية أيضا”، تضيف المسؤولة.

مشيرة إلى “إعادة تأهيل المشروع وتوسيعه في إطار استراتيجية جديدة، للإسهام رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى المساحات المغروسة”.