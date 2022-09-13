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رياضة
قد يلتحق بالدولي الجزائري بغداد بونجاح

السد القطري يقترح 3 ملايين دولار لضم فيغولي

ع. ع
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السد القطري يقترح 3 ملايين دولار لضم فيغولي

أكدت مصادر صحفية، الثلاثاء، أن نادي السد القطري قدم عرضا للاعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي قصد تدعيم الفريق. وبحسب نفس المصادر، فإن فيغولي، لاعب وسط فريق غالاتا سراي السابق، المتواجد حاليا دون فريق بصدد البحث عن فريق يلعب له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأشار المصدر إلى أن السد القطري، عرض على سفيان فيغولي راتباً سنويا يقدر بنحو 3 ملايين دولار، لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتابع المصدر: “أن عرض السد القطري، يقلل من فرص الأندية التي تريده على غرار الأهلي المصري وبعض الأندية الأخرى، التي طلبت خدماته في وقت لم يحسم الدولي الجزائري قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة “.

وكانت صحيفة “كارا دينيز غازيت” التركية، قد أكدت سفيان فيغولي كان قريباً جداً من الانتقال إلى نادي طرابزون سبور حامل لقب الدوري التركي الممتاز، الموسم الماضي، نفسه نفس نادي الأهلي المصري غير أن فيغولي فضل التريث والبحث عن فريق يقدم له أحسن العروض.

وحسب نفس المصدر، فأن نادي طرابزون سبور الذي تُعاني تشكيلته من مشاكل في مركز الجناح الأيمن بعد إصابة لاعبه إدين فيسكا، اقترح على سفيان فيغولي راتباً سنوياً قيمته 1.25 مليون يورو مع عقد سنة قابل التجديد لسنة إضافية، ومكافآت متعلقة بالأهداف والتمريرات الحاسمة.

وفي حال نجاح صفقة فيغولي والتحاقه بفريق السد القطري سيلعب إلى جانب الدولي الجزائري بغداد بونجاح الذي تم تصنيفه ضمن قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تهديفا، في القرن الـ21،واحتل المرتبة الثامنة بـ270 هدفا وتواجد، رفقة العديد من نجوم القارة السمراء، على غرار صامويل إيتو، الذي تصدر القائمة برصيد 442 هدفا، يليه ديدي دروغبا برصيد 363 هدفا.

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