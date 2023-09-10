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اقتصاد

السردين بـ 250 دج في 6 نقاط بيع بالعاصمة

الشروق أونلاين
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السردين بـ 250 دج في 6 نقاط بيع بالعاصمة

تم بالجزائر العاصمة، فتح 6 نقاط بيع مباشر لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات تحت شعار “من المنتج إلى المستهلك” وذلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي.

وأوضح مدير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات, نبيل عويش، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن عملية البيع تتم على مستوى بلدية زرالدة، الحراش، تامنفوست، برج الكيفان، ميناء الجزائر العاصمة وساحة الشهداء.

وتم تحديد أسعار سمك القاجوج الملكي “الدوراد” بنوعيه المتوسط بسعر 1090 دج والصغير ب 990 دج, والبلطي الأحمر “التيلابيا” بسعر 550 دج أما أسعار “السردين” تراوحت ما بين 200 دج الى 250 دج.

وتهدف هذه العملية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من المنتجات الصيدية بأسعار “معقولة” و “مقبولة” من خلال البيع المباشر, والتي من شأنها المساهمة في تخفيف التكاليف على المستهلك تزامنا مع الدخول الاجتماعي, فضلا عن توفير “منتوج ذو قيمة غذائية هامة”, يضيف السيد عويش.

كما أكد عويش على تواجد هذه النقاط في مختلف المناسبات بنقطة بيع أو نقطتين على الأقل بكل ولاية، مع إمكانية استمرارها طوال السنة بالنظر لمستوى الإقبال عليها، والتي من شأنها ضمان استقرار أسعار منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.

من جانبه، أبرز مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية الجزائر علي بيت “إلى الإقبال الواسع الذي تعرفه هذه العملية في الساعات الاولى من انطلاقها، مع تسجيل ارتياح كبير بخصوص الأسعار”.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف الى تقريب المنتوج الصيدي من المستهلك والمساهمة في ضبط أسعار السوق، فضلا عن تنويع المعروض الوطني من المواد البروتينية إلى جانب اللحوم الحمراء والبيضاء.

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