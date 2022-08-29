السردين يسجّل أدنى أسعاره منذ سنوات في جيجل

وصل سعر سمك السردين في أسواق التجزئة بجيجل إلى 100 دينار للكيلوغرام، وهو أدنى سعر للسمك الأزرق منذ عدّة سنوات، حسب ما ذكرته مديرية الصيد البحري وتربية المائيات في الولاية.

وحسب المديرية، فقد سجّلت موانئ الصيد البحري بولاية جيجل “إنزالا معتبرا من الأسماك الزرقاء يومي الجمعة والسبت، حيث بلغ حجم الإنتاج 300 طن”.

وتراوح سعر هذه الأنواع من الأسماك التي تشمل أيضا الصاوريل واللاتشا، ما بين 1000 إلى 4000 دج للصندوق الواحد في سوق الجملة.

بالمقابل، دعت المديرية الولائية للقطاع جميع الصيادين إلى “احترام الحجم التجاري المسموح لهذا النوع من السمك، للحفاظ على الثروة السمكية”.

كما دعت مديرية الصيد تجار الأسماك إلى “احترام شروط حفظ و تسويق المنتوج، لتجنب التسممات الناجمة عن سوء الحفظ والتوزيع”.