-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
أمطار رعدية عبر 11 ولاية شرقية وجنوبية
الجزائر

السردين يسجّل أدنى أسعاره منذ سنوات في جيجل

الشروق أونلاين
  • 513
  • 0
السردين يسجّل أدنى أسعاره منذ سنوات في جيجل
ح.م
صيد السمك في موانئ جيجل

وصل سعر سمك السردين في أسواق التجزئة بجيجل إلى 100 دينار للكيلوغرام، وهو أدنى سعر للسمك الأزرق منذ عدّة سنوات، حسب ما ذكرته مديرية الصيد البحري وتربية المائيات في الولاية.

وحسب المديرية، فقد سجّلت موانئ الصيد البحري بولاية جيجل “إنزالا معتبرا من الأسماك الزرقاء يومي الجمعة والسبت، حيث بلغ حجم الإنتاج 300 طن”.

وتراوح سعر هذه الأنواع من الأسماك التي تشمل أيضا الصاوريل واللاتشا، ما بين 1000 إلى 4000 دج للصندوق الواحد في سوق الجملة.

بالمقابل، دعت المديرية الولائية للقطاع جميع الصيادين إلى “احترام الحجم التجاري المسموح لهذا النوع من السمك، للحفاظ على الثروة السمكية”.

كما دعت مديرية الصيد تجار الأسماك إلى “احترام شروط حفظ و تسويق المنتوج، لتجنب التسممات الناجمة عن سوء الحفظ والتوزيع”.

مقالات ذات صلة
مياه الوادي تحاصر 6 عائلات من البدو الرحل

مياه الوادي تحاصر 6 عائلات من البدو الرحل

حوادث المرور: 7 قتلى و248 جريحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

حوادث المرور: 7 قتلى و248 جريحا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في ليبيا

وزارة الخارجية: الجزائر تتابع بقلق بالغ تطور الأوضاع في ليبيا

11 مطلبًا مستعجلا لمديري المدارس قبيل الدخول

11 مطلبًا مستعجلا لمديري المدارس قبيل الدخول

عصابة أحياء تزهق روح أستاذ على الطريق العام في الصومعة بالبليدة

عصابة أحياء تزهق روح أستاذ على الطريق العام في الصومعة بالبليدة

58 سوقا جواريا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار معقولة

58 سوقا جواريا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار معقولة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد