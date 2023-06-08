السرطان لم يمهلها طويلا.. وفاة أم الحراڨة الجزائريين بلندن

توفيت الحاجة فاطمة التي تعرف في أوساط الشباب الجزائريين في لندن بأم الحراڤة، متأثرة بمضاعفات السرطان الذي لم يمهلها طويلا.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للجالية الجزائرية بلندن فقد توفيت الحاجة فاطمة، الأربعاء 8 جوان، بمستشفى UCLH، بسبب السرطان الذي فتك بجسدها في وقت وجيز.

وقال جزائريون مقيمون بالمهجر إن الحاجة فاطمة كانت تقضي جل وقتها في الأعمال الصالحة، بين خدمة مسجد دار الرعاية الإسلامية، ومد يد العون للحراڤة الذين يلتقون كثيرا في منطقة فينسبري بارك شمال لندن حيث تتواجد جالية جزائرية بكثرة.

عاشت أم الحراڤة الجزائريين بمفردها في لندن، واعتبرت جميع أبناء بلدها مثل أبنائها، وبحسب مقربين منها فإن لديها ابنة متزوجة تقيم في الجزائر وولد يقيم بإيطاليا.

وكانت صفحة الجالية الجزائرية قد وضعت ساعات قبل إعلان الوفاة منشورا تطلب فيه الدعاء للحاجة فاطمة بعد تدهور حالتها بالمستشفى.

ومكثت الفقيدة في مستشفى لندن عدة أسابيع قبل أن يعلن الأطباء قرب ساعة رحيلها، حيث شهد الجناح الذي ترقد فيه حركة غير عادية، بسبب حبها للخير ومساعدتها للغير.