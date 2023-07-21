-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
السرعة!
باقي بوخالفة
2023/07/21
9
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
تعرف على أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا
استئناف المشاورات البرلمانية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
موجة حر قياسية عبر 27 ولاية و5 ولايات تصل فيها إلى 49 درجة
موعد التأشيرة بـ “السيلفي”.. آخر خرجة لمقدم خدمات القنصلية الاسبانية
استحداث 84 تكوينا مهنيا خلال الدخول الجامعي
امتحان شامل “للسانكيام” في جوان وتدريب إلزامي لأساتذة الأولى متوسط
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
صور مسربة لزوجة ولي العهد الأردني بلباس البحر تثير الجدل.. هل هي حقيقية؟
2023/07/20
تعرف على أقوى 3 أساطيل جوية في إفريقيا
2023/07/20
هذا ما قاله الإعلام المغربي بشأن إدراج صورة الأمير عبد القادر في أغنية بطمة!
2023/07/19
نشرية جديدة: حرارة قياسية تصل إلى 46 درجة عبر 26 ولاية
2023/07/19
موجة حر قياسية عبر 27 ولاية و5 ولايات تصل فيها إلى 49 درجة
2023/07/20
الرأي
المزيد
في الذكرى الخمسين لاغتيال محمّد بودية على يد الموساد
2023/07/21
حريتهم ودينُنا
عمار يزلي
2023/07/21
قلة العِلم والحيلة
عبد الناصر بن عيسى
2023/07/21
مُغالطات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحق الصحابة (6)
علي محمد الصلابي
2023/07/20
مُغالطات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بحق الصحابة (5)
علي محمد الصلابي
2023/07/19