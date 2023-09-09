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رياضة

“السطايفيات” مدعوّات لِتشكيل فريق نسوي لِكرة القدم

الشروق الرياضي
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“السطايفيات” مدعوّات لِتشكيل فريق نسوي لِكرة القدم

أعلنت إدارة نادي وفاق سطيف، السبت، عن تأسيس فريق نسوي لِكرة القدم.

وبرمجت إدارة نادي “النّسر الأسود” حصصا للتجارب، بِالمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية (الباز)، الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا. على أن تكون أعمار اللاعبات الرّاغبات في الانضمام إلى هذا الفريق الجديد، تتراوح ما بين 15 و19 سنة.

وإذا كانت إدارة الوفاق السطايفي قد ذكرت، بِأن هذا القرار جزء من سياسة تطوير النادي، خاصة بعد قدوم شركة الكهرباء والغاز (سونلغاز). فإن “الكاف” كانت قد اشترطت مُؤخّرا على الأندية المُشاركة في منافساتها القارّية، حيازة فرع لِكرة القدم النّسوية.

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