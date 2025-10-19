-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

السطو على المتحف الأكثر زيارة في العالم وسرقة مجوهرات لا تقدر بثمن!

الشروق أونلاين
  • 498
  • 0
السطو على المتحف الأكثر زيارة في العالم وسرقة مجوهرات لا تقدر بثمن!
موقع اللوفر.
تاج الإمبراطورة أوجيني

تعرض متحف “اللوفر” في باريس، وهو المتحف الأكثر زيارة في العالم، إلى عملية سطو صباح اليوم الأحد، 19 أكتوبر، وذلك بواسطة رافعة وُضعت على شاحنة، من قبل “ثلاثة أو أربعة” مشتبه فيهم فرّوا بعد تنفيذها، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي، لوران نوناز، الذي تنقل إلى المتحف رفقة وزيرة الثقافة، رشيدة داتي.

“إنّ مهاجمة متحف اللوفر هي اعتداء على تاريخنا وتراثنا”، عقل نوناز على حادثة السطو التي تعرض لها المتحف.

ووفقا لما نشرته “فرانس أنفو” زوال اليوم، تم العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني، وهو أحد الجواهر المسروقة، بالقرب من المتحف، لكن في حالة تالفة.

ويعد تاج زوجة نابوليون الثالث، الذي يمثل نموذجا لتصاميم التيجان الإمبراطورية، مكونا من 1,354 ماسة و56 زمردة، بحسب الوصف المنشور على موقع اللوفر، حسب ذات المصدر.

ووفقا لما أفاد به الاعلام الفرنسي نقلا على وزير الداخلية ومصادر مطلعة، دخل اللصوص، الذين يتراوح عددهم بين 3 أو 4، إلى المتحف مستخدمين رافعة مثبتة على شاحنة، وكسروا إحدى النوافذ، ولم يمكثوا في المكان سوى سبع دقائق. وتم ذلك حوالي الساعة 9:30 صباحا، أي وقت افتتاح المتحف أمام الزوار.

وتتولى فرقة مكافحة العصابات بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية القضية، حيث تم فتح تحقيق “لتحديد الظروف الدقيقة التي وقعت فيها الجريمة، وللتعرف على هوية الجناة”.

مقالات ذات صلة
الاحتلال يرتكب 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة

الاحتلال يرتكب 47 خرقا بعد قرار وقف الحرب على غزة

صمود المقاومة يطيح بمخططات ترامب

صمود المقاومة يطيح بمخططات ترامب

حركة عدم الانحياز تشيد بدور الرئيس تبون في خدمة مصالح دول الجنوب

حركة عدم الانحياز تشيد بدور الرئيس تبون في خدمة مصالح دول الجنوب

رغم وقف النار بغزة… الأمم المتحدة تحذّر من مجاعةٍ طويلة

رغم وقف النار بغزة… الأمم المتحدة تحذّر من مجاعةٍ طويلة

وزراء صهاينة يدعون لاستئناف الحرب.. وتصريح خطير من نتنياهو!

وزراء صهاينة يدعون لاستئناف الحرب.. وتصريح خطير من نتنياهو!

بيان هام من كتائب القسام بشأن جثث الأسرى والاشتباكات في رفح

بيان هام من كتائب القسام بشأن جثث الأسرى والاشتباكات في رفح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد