السطو على المتحف الأكثر زيارة في العالم وسرقة مجوهرات لا تقدر بثمن!

تعرض متحف “اللوفر” في باريس، وهو المتحف الأكثر زيارة في العالم، إلى عملية سطو صباح اليوم الأحد، 19 أكتوبر، وذلك بواسطة رافعة وُضعت على شاحنة، من قبل “ثلاثة أو أربعة” مشتبه فيهم فرّوا بعد تنفيذها، وفقا لوزير الداخلية الفرنسي، لوران نوناز، الذي تنقل إلى المتحف رفقة وزيرة الثقافة، رشيدة داتي.

“إنّ مهاجمة متحف اللوفر هي اعتداء على تاريخنا وتراثنا”، عقل نوناز على حادثة السطو التي تعرض لها المتحف.

ووفقا لما نشرته “فرانس أنفو” زوال اليوم، تم العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني، وهو أحد الجواهر المسروقة، بالقرب من المتحف، لكن في حالة تالفة.

ويعد تاج زوجة نابوليون الثالث، الذي يمثل نموذجا لتصاميم التيجان الإمبراطورية، مكونا من 1,354 ماسة و56 زمردة، بحسب الوصف المنشور على موقع اللوفر، حسب ذات المصدر.

ووفقا لما أفاد به الاعلام الفرنسي نقلا على وزير الداخلية ومصادر مطلعة، دخل اللصوص، الذين يتراوح عددهم بين 3 أو 4، إلى المتحف مستخدمين رافعة مثبتة على شاحنة، وكسروا إحدى النوافذ، ولم يمكثوا في المكان سوى سبع دقائق. وتم ذلك حوالي الساعة 9:30 صباحا، أي وقت افتتاح المتحف أمام الزوار.

وتتولى فرقة مكافحة العصابات بالتعاون مع المكتب المركزي لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية القضية، حيث تم فتح تحقيق “لتحديد الظروف الدقيقة التي وقعت فيها الجريمة، وللتعرف على هوية الجناة”.